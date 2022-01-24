Клемен Бауэр отказывается вакцинироваться от коронавируса.

Знаменитый словенский биатлонист Клемен Бауэр заявил, что не поедет на зимние Олимпийские игры в Пекине из-за отказа вакцинироваться от коронавируса.

Спортсмен считает, что его имунная система достаточно сильна для борьбы с вирусом, поэтому он не намерен вакцинироваться "непроверенным образом".

"Я уверен в своей иммунной системе и верю в естественный защитный барьер. Однако я ни в коем случае не готов неизвестным, непроверенным образом, без нужды вмешиваться в свой организм.

Я искренне уважаю решение каждого человека и принимаю последствия своего решения с полной ответственностью", - написал Бауэр в своем Инстаграме.

Клемен Бауэр является серебряным призером чемпионата мира-2012 в смешанной эстафете. Его лучшим олимпийским результатом стало четвертое место в спринте Ванкувера-2010.

Читайте такжеСкандал с Магучих и Ласицкене не должен повториться: украинцам запретили стоять рядом с символикой РФ на ОлимпиадеНапомним, зимние Олимпийские игры 2022 года в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля. Всего разыграют 109 комплектов медалей в 15 видах спорта.

Вакцинация от коронавируса является обязательной для участников соревнований.

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