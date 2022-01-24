Знаменитый словенский биатлонист Клемен Бауэр заявил, что не поедет на зимние Олимпийские игры в Пекине из-за отказа вакцинироваться от коронавируса.
Спортсмен считает, что его имунная система достаточно сильна для борьбы с вирусом, поэтому он не намерен вакцинироваться "непроверенным образом".
"Я уверен в своей иммунной системе и верю в естественный защитный барьер. Однако я ни в коем случае не готов неизвестным, непроверенным образом, без нужды вмешиваться в свой организм.
Я искренне уважаю решение каждого человека и принимаю последствия своего решения с полной ответственностью", - написал Бауэр в своем Инстаграме.
Клемен Бауэр является серебряным призером чемпионата мира-2012 в смешанной эстафете. Его лучшим олимпийским результатом стало четвертое место в спринте Ванкувера-2010.
Читайте такжеСкандал с Магучих и Ласицкене не должен повториться: украинцам запретили стоять рядом с символикой РФ на ОлимпиадеНапомним, зимние Олимпийские игры 2022 года в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля. Всего разыграют 109 комплектов медалей в 15 видах спорта.
Вакцинация от коронавируса является обязательной для участников соревнований.
Кубок мира по биатлону 2021-2022: результаты сезона
- В общем зачете у мужчин лидируют французы Кентен Фийон-Майе (636 очка) и Эмильен Жаклен (501). Топ-3 замыкает норвежец Тарье Бе (486).
- У женщин в тройку лидеров входят норвежка Марте Олсбю Ройселанд (651 очко), белоруска Динара Алимбекова (589) и шведка Эльвира Еберг (563).
- У Украины лучший результат в общем зачете у Дмитрия Пидручного (148 очков и 34-е место) и у Юлии Джимы (153 очка и 32-я позиция).