В составе места не нашлось для Анастасии Меркушиной и Виты Семеренко.

В пятницу, 21 января, состоялось заседание Исполкома Национального Олимпийского Комитета Украины, на котором, в частности, был утвержден состав сборной Украины по биатлону на зимнюю Олимпиаду-2022 в Пекине.

В заявочный лист вошли по пять мужчин и женщин, которые будут представлять Украину на Олимпийских играх.

Отметим, что не нашлось места в списке для Анастасии Меркушиной и Виты Семеренко.

Мужчины

Дмитрий Пидручный

Антон Дудченко

Богдан Цымбал

Артем Прима

Артем Тищенко

Женщины

Юлия Джима

Елена Билосюк (Пидгрушная)

Дарья Блашко

Валя Семеренко

Ирина Петренко

Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля. Биатлонный турнир на Олимпиаде стартует 5 февраля.

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