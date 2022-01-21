Дмитрий Пидручный / фото REUTERS

В пятницу, 21 января, состоялось заседание Исполкома Национального Олимпийского Комитета Украины, на котором, в частности, был утвержден состав сборной Украины по биатлону на зимнюю Олимпиаду-2022 в Пекине.

В заявочный лист вошли по пять мужчин и женщин, которые будут представлять Украину на Олимпийских играх.

Отметим, что не нашлось места в списке для Анастасии Меркушиной и Виты Семеренко.

Мужчины

  • Дмитрий Пидручный
  • Антон Дудченко
  • Богдан Цымбал
  • Артем Прима
  • Артем Тищенко

Женщины 

  • Юлия Джима
  • Елена Билосюк (Пидгрушная)
  • Дарья Блашко
  • Валя Семеренко
  • Ирина Петренко

Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля. Биатлонный турнир на Олимпиаде стартует 5 февраля.

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  • В общем зачете у мужчин лидируют французы Кентен Фийон-Майе (602 очка) и Эмильен Жаклен (501). Топ-3 замыкает швед Себастьян Самуэльссон (484).
  • У женщин в тройку лидеров входят норвежка Марте Олсбю Ройселанд (651 очков), шведка Эльвира Эберг (563) и белоруска Динара Алимбекова (535).
  • У Украины лучший результат в общем зачете у Дмитрия Пидручного (148 очков и 32-е место) и у Юлии Джимы (147 очков и 31-я позиция).