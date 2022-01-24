Украинские спортсмены, которые выступят на зимней Олимпиаде-2022 в Пекине, не будут публично общаться с россиянами и находиться рядом с государственной символикой России.
Представители сборной Украины получили специальные рекомендации от министра молодежи и спорта Вадима Гутцайта. Слова чиновника приводит сайт "Суспільного".
"Все спортсмены осведомлены, они знают, как себя вести в таких ситуациях.
Они не должны быть рядом, когда стоят спортсмены из России с флагом.
Чтобы они не были вместе. Они должны это знать. Мы над этим работали. После летней Олимпиады не впервые встречались со спортсменами и это обсуждали", – заявил Гутцайт.
Зимние Олимпийские игры-2022 пройдут в Китае с 4 по 20 февраля, в них примут участие 45 украинских спортсменов.
Читайте такжеОлимпийская чемпионка Харлан ответила, стоит ли украинским спортсменам фотографироваться с российскимиСкандал вокруг объятий Магучих и Ласицкене
- В августе украинская легкоатлетка Ярослава Магучих и ее российская коллега Мария Ласицкене сделали совместные фото после соревнований по прыжкам в высоту на Олимпийских играх-2020 в Токио.
- Из-за объятий с россиянкой спортсменку Магучих вызвали "на ковер" в Министерство обороны.
- Украинский каратист Горуна вступился за легкоатлетку Магучих и агрессивно заявил что спорт находится вне политики.
- Беленюк также комментировал скандал с медалисткой Магучих и выступил против "травли ребенка".
- Языковой омбудсмен говорил о скандале вокруг медалистки, что спортсмены должны "держать высокий уровень ответственности за страну".
- Экс-нардеп от "Свободы" Ирина Фарион называла Магучих "биомусором".
- Через несколько дней Магучих впервые прокомментировала фото с российской спортсменкой и подчеркнула, что в этом не было "политической позиции".
- В НОК и ФЛАУ также говорили о "спорте вне политики" и вступались за Магучих, впоследствии к защите медалистки присоединился министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт.
- Затем легкоатлетка дала развернутый комментарий и оправдалась тем, что обнималась с россиянкой "на эмоциях". Кроме этого, Магучих обратилась к украинцам в сети и отметила, что она "верна Украине".
- В Министерстве обороны потом провели беседу с легкоатлеткой, а россиянка Мария Ласицкене заявила, что с уважением относится к Магучих и другим украинским спортсменкам.
- Скандал получил продолжение после того, как Магучих и еще одна украинка Ирина Геращенко вновь оказались на одном фото с Ласицкене.