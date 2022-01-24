С украинскими спортсменами провели профилактическую беседу накануне Олимпиады в Пекине.

Украинские спортсмены, которые выступят на зимней Олимпиаде-2022 в Пекине, не будут публично общаться с россиянами и находиться рядом с государственной символикой России.

Представители сборной Украины получили специальные рекомендации от министра молодежи и спорта Вадима Гутцайта. Слова чиновника приводит сайт "Суспільного".

"Все спортсмены осведомлены, они знают, как себя вести в таких ситуациях.

Они не должны быть рядом, когда стоят спортсмены из России с флагом.

Чтобы они не были вместе. Они должны это знать. Мы над этим работали. После летней Олимпиады не впервые встречались со спортсменами и это обсуждали", – заявил Гутцайт.

Зимние Олимпийские игры-2022 пройдут в Китае с 4 по 20 февраля, в них примут участие 45 украинских спортсменов.