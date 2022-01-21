Состав украинской сборной увеличился на 12 спортсменов.

Исполком Национального олимпийского комитета утвердил состав команды, которая будет представлять Украину на зимних Олимпийских Играх в Пекине.

Об этом сообщает официальный сайт НОК Украины.

По сравнению с 2018 годом состав сборной увеличился на 12 спортсменов.

Украина будет представлена в таких видах спорта: биатлон, бобслей, горнолыжный спорт, лыжное двоеборье, лыжные гонки, санный спорт, скелетон, сноубординг, прыжки на лыжах с трамплина, фигурное катание, фристайл и шорт-трек.

В частности, впервые в истории зимней Олимпиада Украина будет представлена в соревнованиях смешанных команд по фристайлу (акробатика) и в женском бобслее (монобоб).

Кроме того, впервые с 2010 года украинцы поборются за медали в прыжках на лыжах с трамплина. В этой категории представлены сразу три наших спортсмена.

Читайте такжеСколько медалей завоюет Украина на Олимпиаде-2022: министр Гутцайт озвучил печальный прогнозСостав Олимпийской команды-2022 насчитывает 4-х Олимпийских чемпионов: биатлонистки Елена Билосюк (Пидгрушная), Юлия Джима, Валентина Семеренко и фристайлист Александр Абраменко, а также 3-и призера Юношеских Олимпийских игр - фигуристы Александра Назарова, Максим Никитин и Иван Шмуратко.

В состав делегации в соответствии с обращениями национальных федераций вошли: 26 тренеров, 10 врачей и массажистов, 7 представителей технического персонала.

Напомним, зимние Олимпийские игры 2022 года в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля. Всего разыграют 109 комплектов медалей в 15 видах спорта.

Украина на зимних Олимпийских играх: