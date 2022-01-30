Организаторы соревнования не учли конфликт между странами.

Украинских и российских фигуристов расположат рядом во время командных соревнований на зимних Олимпийских играх в Пекине, которые стартуют уже 4 февраля.

Пользователь в Twitter опубликовал снимок, на котором видно, что боксы (специальные трибуны) сборной Украины размещены рядом с российскими.

Таким образом украинцы и россияне будут наблюдать за прокатами остальных участников вместе.

Отмечается, что порядок боксов был составлен организатором согласно алфавиту.

Напомним, перед стартом Олимпийских игр в Пекине украинским спортсменам запретили публично общаться с россиянами и находиться рядом с государственной символикой России во время проведения соревнований. Представители сборной Украины получили специальные рекомендации от министра молодежи и спорта Вадима Гутцайта.

Добавим, что сборная РФ будет выступать на Играх в Пекине без национального гимна и под флагом Олимпийского комитета России (ROC).

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Украину в фигурном катании на ОИ-2022 будут представлять 6 спортсменов: Артем Деренский, Максим Никитин, Иван Шмуратко, София Голиченкова, Александра Назарова, Анастасия Шаботова.

Украина на зимних Олимпийских играх: