Ранее пропагандисты пожурили украинского чемпиона за гопак.

В Министерстве молодежи и спорта Украины ответили на истеричную реакцию российской пропагандистки Ольги Скабеевой на зажигательный гопак в исполнении украинского борца-депутата Жана Беленюка.

По словам замминистра Нины Уманец, отечественные спортсмены будут и впредь завоевывать награды и танцевать гопак - даже если "кому-то завидно". Об этом чиновница заявила в эфире канала "Украина 24".

Она похвалила Беленюка за выступление, заявив, что он безгранично любит Украину.

"Мы все об этом знаем. И это не первый спортсмен, чемпион Олимпийских игр, который на спортивной площадке демонстрирует украинский гопак. Если кому-то завидно, пусть они себе завидуют, а мы будем побеждать и будем танцевать в дальнейшем наш гопак, и не только в этом году", - заверила она.

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По словам чиновницы, Украина уже завтра может пополнить свой медальный запас на Олимпиаде.

"Мы рассчитываем, что три наши красавицы в прыжке, которые завтра будут бороться... есть очень большое желание, чтобы они заняли все три первых места. Наша женская дружина в артистическом плавании также вступила в бой за медали Олимпийских игр. Имеют еще реальные шансы наши спортсменки в гребле на байдарках и каноэ. Мы ожидаем еще пополнение нашей копилки. Я думаю, что это будет успешно. На сегодня мы уже перешли рубеж Олимпиады в Рио-де-Жанейро, поскольку тогда было 11 медалей", - отметила она.

Победа Беленюка в Токио и реакция пропагандистов на нее

Украинский борец греко-римского стиля, депутат Верховной Рады Жан Беленюк в финале Олимпиады в Токио одолел венгерского спортсмена Виктора Лоринца и добыл для Украины первое "золото" на Играх в Токио.

После победы Беленюк станцевал гопак и вызвал фурор в сети таким зажигательным танцем:

Впоследствии российская пропагандистка Ольга Скабеева на прокремлевском телеканале "Россия 1" в свойственной ей манере прокомментировала "золото" и гопак украинского борца. Победный танец Беленюка пропагандистка Скабеева назвала "москальской присядкой". По ее словам, "знатоки" народных танцев разглядели в движениях спортсмена совсем не традиционный украинский гопак.

Автор: Юрий Годован