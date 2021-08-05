Победный танец Беленюка пропагандистка Скабеева назвала "москальской присядкой".

Российская пропагандистка Ольга Скабеева на прокремлевском телеканале "Россия 1" в свойственной ей манере прокомментировала "золото" и гопак украинского борца на Олимпиаде и действующего нардепа Жана Беленюка.

На фрагмент программы обратил внимание Анатолий Штефан "Штирлиц" в своем Telegram-канале.

Читайте такжеУкраина на Олимпиаде в Токио превзошла свой результат Рио-2016 по количеству медалейТак, победный танец Беленюка пропагандистка Скабеева назвала "москальской присядкой". По ее словам, "знатоки" народных танцев разглядели в движениях спортсмена совсем не традиционный украинский гопак.

"Знатоки" народных танцев подозревают, что Беленюк дал не традиционного украинского гопака, а пустился в москальськую присядку. Так что на Родине могут возникнуть вопросики. Как в случае с Зеленским, которому предъявляли, что вместо вышиванки косоворотку надел", – сказала Скабеева.

Кроме того, скандальная российская телеведущая несколько раз обращала внимание на цвет кожи Беленюка.

Победа Беленюка на ОИ в Токио: что известно

Украинский борец греко-римского стиля, депутат Верховной Рады Жан Беленюк в финале Олимпиады в Токио одолел венгерского спортсмена Виктора Лоринца и добыл для Украины первое "золото" на Играх в Токио.

После победы Беленюк станцевал гопак и вызвал фурор в сети таким зажигательным танцем:

Автор: Ольга Робейко