Бункерная тварь забирает самых лучших.

В боях под Донецком погиб украинский борец Игорь Пастух. Трагическую новость сообщил в соцсетях олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Жан Беленюк.

"В боях под Донецком погиб наш товарищ, борец из Николаева, мастер спорта Игорь Пастух.

Лично знаком был с Игорем. Мы сверстники, и много совместных соревнований провели вместе в свое время.

Отчаяние, грусть и понимание, что эта бункерная тварь забирает лучших. Покойся с миром, Герой", – написал Беленюк.

Ранее Беленюк показал себя в футболке с надписью, адресованной оккупантам: "Мой Херсон вам в рот не влезет". Также нардеп-борец раскритиковал действия Сергея Бубки, аргументированно высказав недоверие президенту НОК Украины.

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