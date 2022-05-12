Чемпион Олимпиады-2020 Жан Беленюк поддержал жителей Херсона и области.

Олимпийский чемпион по греко-римской борьбе и действующий народный депутат Жан Беленюк поддержал жителей города Херсон и заодно подколол российских захватчиков.

В своем Инстаграме знаменитый спортсмен опубликовал фото, на котором он позирует в черной футболке с принтом арбуза и обращением к оккупантам: "Мій Херсон вам в рот не влізе".

"Май. Время переходить на футболки", – подписал свой пост титулованный спортсмен.

Подписчики Беленюка оценили новую футболку спортсмена и поблагодарили за поддержку Херсона. За несколько часов пост собрал более 8 тысяч лайков.

Ранее УНИАН сообщал, что легендарный экс-вратарь киевского "Динамо" Александр Шовковский, который сейчас работает помощником в тренерском штабе Александра Петракова в национальной сборной Украины, потроллил оккупантов из-за русского языка.

Напомним, российские оккупанты зашли на территорию Херсонской области 24 февраля со стороны временно оккупированного Крымского полуострова.

Российские оккупанты планировали в начале мая провести в оккупированной Херсонской области референдум для провозглашения так называемой "ХНР".

7 мая Подоляк отметил, что любые заявления России о "референдумах" и "народных республиках" - абсолютно никчемные.

Он добавил, для освобождения области будет убито столько российских военных, сколько потребуется для полной деоккупации.

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