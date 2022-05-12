Олимпийский чемпион по греко-римской борьбе и действующий народный депутат Жан Беленюк поддержал жителей города Херсон и заодно подколол российских захватчиков.
В своем Инстаграме знаменитый спортсмен опубликовал фото, на котором он позирует в черной футболке с принтом арбуза и обращением к оккупантам: "Мій Херсон вам в рот не влізе".
"Май. Время переходить на футболки", – подписал свой пост титулованный спортсмен.
Подписчики Беленюка оценили новую футболку спортсмена и поблагодарили за поддержку Херсона. За несколько часов пост собрал более 8 тысяч лайков.
Ранее УНИАН сообщал, что легендарный экс-вратарь киевского "Динамо" Александр Шовковский, который сейчас работает помощником в тренерском штабе Александра Петракова в национальной сборной Украины, потроллил оккупантов из-за русского языка.
Напомним, российские оккупанты зашли на территорию Херсонской области 24 февраля со стороны временно оккупированного Крымского полуострова.
Российские оккупанты планировали в начале мая провести в оккупированной Херсонской области референдум для провозглашения так называемой "ХНР".
7 мая Подоляк отметил, что любые заявления России о "референдумах" и "народных республиках" - абсолютно никчемные.
Он добавил, для освобождения области будет убито столько российских военных, сколько потребуется для полной деоккупации.