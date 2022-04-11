Жан Беленюк заявил, что не знает, где сейчас находится Сергей Бубка.

Олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Жан Беленюк высказал свое мнениями об отстранении российских спортсменов.

Украинский борец разочарован беззубой позицией НОК Украины в отношении российских спортсменов.

"Украина должна сделать максимум для этого. Мы должны саботировать участие России во всех соревнованиях. Я не знаю, как сейчас ведется дипломатическая работа в Национальном олимпийском комитете (НОК) Украины по полному устранению РФ из МОК. По крайней мере, она не освещается в СМИ.

Министерство спорта Украины хотя бы очертило какую-либо позицию, позиция НОК не понятна в принципе. Мало просто работать, нужно еще как-то коммуникировать эту историю хотя бы внутри Украины.

Поляки публично занимают по отношению к России жесткую позицию вплоть до устранения, пока после окончания войны агрессором не будут компенсированы все убытки, причиненные нашей стране. А что думает НОК, никто не знает", - приводит слова Беленюка FanDay.net.

Кроме того, Жан Беленюк заявил, что не знает, где сейчас находится президент НОК Украины Сергей Бубка.

"Я с ним не разговаривал. Я не знаю где Бубка. Этого, по-моему, никто не знает. Вот вы знаете, где Бубка? Вот и я не знаю, но думаю, что главный олимпиец должен быть со своими спортсменами в такие кризисные моменты для страны", - подчеркнул он.

Напомним, война в Украине началась рано утром 24 февраля, когда РФ приступила к масштабному вторжению. Украинское сопротивление российской агрессии продолжается уже второй месяц.

С начала войны сотрудники НОК Украины не могли выйти на связь со своим руководителем. В обращении украинских спортсменов к МОК с призывом отстранить РФ и Беларусь от участия в Паралимпиаде-2022, а также исключить эти страны из МОК не было подписи президента НОК Украины - знаменитого прыгуна с шестом Сергея Бубки.

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