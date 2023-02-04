21-летний спортсмен выполнил в суперфинале сложнейший прыжок под названием "Ураган".

Фристайлист Дмитрий Котовский одержал победу на этапе Кубка мира по лыжной акробатике в американском Дир-Вэлли.

Как сообщили в Министерстве молодежи и спорта Украины, его фантастический прыжок принес дебютное "золото" Кубка мира.

Отмечается, что 21-летний спортсмен выполнил в суперфинале сложнейший прыжок bFtFF - тройное сальто с пятью винтами под названием "Ураган", и получил от судей 138.32 из 156 возможных баллов.

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Отмечается, что украинец стал вторым в истории спортсменом, который выполнил этот прыжок успешно на соревнованиях.

"Это достижение стало новым рекордом Украины, а Дмитрий Котовский одержал свою первую победу на Кубке мира", - говорится в сообщении.

В Минмолодежьспорта отметили, что украинский "летающий лыжник" поднялся на второе место в общем зачете Кубка мира, проигрывав всего 18 баллов лидеру, швейцарцу Ною Роту, и включился в борьбу за Хрустальный глобус.

"Поздравляем Дмитрия Котовского и его тренеров Энвера Аблаева и Максима Нескоромного с блестящим результатом! Гордимся вами!", - отметили в министерстве.

Украинские спортсмены

Как сообщал УНИАН, летом прошлого года украинка Виктория Мотричко стала чемпионкой мира по международным шашкам в соревнованиях по блицу. Турнир прошел в столице Латвии Риге. В мужской части турнира украинец Артем Иванов стал бронзовым призером чемпионата мира в блице.

Весной бронзовый призер Олимпийских игр в Токио-2020 Ярослава Магучих виграла для Украины золотую награду на чемпионате мира по легкой атлетике в помещении, который проходит в сербском Белграде.

А 25 января 2023 года в швейцарском Ленцерхайде в рамках чемпионата Европы по биатлону состоялась мужская индивидуальная гонка. Украину в этой гонке представляли сразу шесть спортсменов. Победителем гонки стал Эндре Стремсгейм из Норвегии, безупречно отработавший на огневых рубежах. Второе место занял представитель Украины Антон Дудченко. Он прекрасно прошел всю дистанцию и совершил только один промах на стрельбах.

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