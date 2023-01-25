Победителем гонки стал Эндре Стремсгейм из Норвегии.

В среду, 25 января, в швейцарском Ленцерхайде в рамках чемпионата Европы по биатлону состоялась мужская индивидуальная гонка.

Украину в этой гонке представляли сразу шесть спортсменов: Артем Прима, Антон Дудченко, Богдан Цымбал, Тарас Лесюк, Денис Насыко, Артем Тищенко.

Победителем гонки стал Эндре Стремсгейм из Норвегии, безупречно отработавший на огневых рубежах. Второе место занял представитель Украины Антон Дудченко. Он прекрасно прошел всю дистанцию и совершил только один промах на стрельбах.

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Третье место досталось представителю Словении Ловро Планко.

ЧЕ-2023 по биатлону. Результаты мужской индивидуальной гонки

1. Эндре Стремсгейм (Норвегия, 0+0+0+0) 51:05,9

2. Антон Дудченко (Украина, 0+1+0+0) +2:04,7

3. Ловро Планко (Словения, 1+0+0+0) +2:16,5

...

12. Артем Тищенко (0+0+1+0) +3:58,7

19. Богдан Цымбал(1+0+0+1) +4:45,9

36. Артем Прима (1+0+1+2) +6:31,9

47. Тарас Лесюк (0+2+1+1) +7:25,2

64. Денис Насыко (1+2+1+2) +8:56,8

Таким образом, после первого дня на ЧЕ-2023 по биатлону у Украины две медали. Ранее Юлия Джима завоевала серебро в женской индивидуальной гонке.

Столько же наград у Германии, взявшей золото и бронзу в женской индивидуальной гонке.

Напомним, чемпионат Европы по биатлону пройдет с 23 по 29 января. В программе континентального первенства будут мужские и женские индивидуальные гонки, спринты и гонки преследования, сингл-микст и классическая смешанная эстафета.

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