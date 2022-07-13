Соревнования проходили в столице Латвии Риге.

Украинка Виктория Мотричко стала чемпионкой мира по международным шашкам в соревнованиях по блицу. Турнир прошел в столице Латвии Риге.

Одесситка не проиграла ни одного противостояния, выиграв восемь поединков и еще трижды сыграв вничью.

Украинка набрала 19 очков. На два очка меньше у Елены Чесноковой из Латвии, на три - у представительницы Польши Натальи Садовской.

Еще две украинки - Юлия Макаренкова и Ольга Балтажи замкнули шестерку лучших.

В мужской части турнира украинец Артем Иванов стал бронзовым призером чемпионата мира в блице.

Иванов набрал 17 очков, как и чемпионы и вице-чемпион, однако уступил по дополнительным показателям.

Также в Риге прошел этап Кубка мира с классическим контролем времени по шашкам-100.

У мужчин Артем Иванов взял серебро, у женщин второе место завоевала наша Юлия Макаренкова, а третье - Ольга Балтажи.

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