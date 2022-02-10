Коронавирус "скосил" сразу трех украинских фристайлистов.

Сборная Украины не выступит в командных соревнованиях фристайлистов по лыжной акробатике на Олимпийских играх в Пекине.

Об этом сообщает Суспільне: Спорт.

Причина - сразу трое наших фристайлистов сдали положительный тест на коронавирус. Это Дмитрий Котовский, Александр Окипнюк и Анастасия Новосад.

Итак, в составе нашей команды осталось только двое здоровых спортсменов - олимпийский чемпион Александр Абраменко и Ольга Полюк. Для участия в командном миксте необходимо иметь в составе минимум трех фристайлистов - двух мужчин и одну женщину.

Ранее на зимних Олимпиадах не разыгрывались медали в командном фристайле - в Пекине такое впервые. Восемь сборных заявились на командный турнир, однако Украина на старт не выйдет. Соревноваться сборные начнут 10 февраля в 13:00 по киевскому времени.

Украина в этих командных соревнованиях имела отличные шансы на медаль. В текущем сезоне Абраменко, Котовский и Новосад дважды выигрывали бронзу на этапах Кубка мира.

На этих Играх у сборной Украины в копилке пока нет наград.

Абраменко у себя в Instagram написал:

"Не Олимпиада, а страшный сон".

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