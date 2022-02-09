На зимних Олимпийских играх в Пекине завершился пятый день соревнований. 9 февраля было разыграно шесть комплектов медалей в шести видах спорта.
В Германии больше всего золотых медалей - 5. В топ-3 входят также скандинавские сборные - Швеция и Норвегия. У них по 4 золота. Однако у норвежцев больше серебра и бронзы, чем у соседей.
Сборная Украины наград пока не завоевала.
На этих Олимпийских играх участвует 91 страна. Впервые на Играх представлены Гаити и Саудовская Аравия.
Напомним, УНИАН рассказывал о выступлениях украинцев 9 февраля по этой ссылке.
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Олимпиада-2022: что нужно знать
- Будет разыграно 109 комплектов медалей в 15 видах спорта. На этих Играх впервые будут разыгрываться медали в женском слоуп-стайле (фристайл), мужском и женском биг-эйре (сноуборд), смешанной эстафете в шорт-треке и женских одиночных заездах в бобслее.
- Украину представят 45 спортсменов в 12 дисциплинах.
Украина на зимних Олимпийских играх: главное
Всего за годы независимости Украина добыла на зимних Играх 8 медалей: 3 золотые, 1 серебряную и 4 бронзовые.
- В 2002 и 2010 годах сборная возвращалась с соревнований без наград.
- На прошлой Олимпиаде у нас была только одна награда - "золото" в лыжной акробатике от Александра Абраменко.