Уже 23 разные страны выиграли хотя бы одну награду.

На зимних Олимпийских играх в Пекине завершился пятый день соревнований. 9 февраля было разыграно шесть комплектов медалей в шести видах спорта.

В Германии больше всего золотых медалей - 5. В топ-3 входят также скандинавские сборные - Швеция и Норвегия. У них по 4 золота. Однако у норвежцев больше серебра и бронзы, чем у соседей.

Сборная Украины наград пока не завоевала.

На этих Олимпийских играх участвует 91 страна. Впервые на Играх представлены Гаити и Саудовская Аравия.

Напомним, УНИАН рассказывал о выступлениях украинцев 9 февраля по этой ссылке.

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Будет разыграно 109 комплектов медалей в 15 видах спорта. На этих Играх впервые будут разыгрываться медали в женском слоуп-стайле (фристайл), мужском и женском биг-эйре (сноуборд), смешанной эстафете в шорт-треке и женских одиночных заездах в бобслее.

Украину представят 45 спортсменов в 12 дисциплинах.

Украина на зимних Олимпийских играх: главное