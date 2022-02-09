На Играх в Пекине прошел еще один день.

9 февраля на Олимпийских играх в Пекине украинцы соревновались в горных лыжах, лыжном двоеборье и санном спорте.

В горных лыжах (слалом) Анастасия Шепиленко выступила неудачно в первой попытке и не квалифицировалась во вторую. 21-летняя украинка сошла с дистанции.

В соревнованиях по лыжному двоеборью наш Дмитрий Мазурчук в прыжках с трамплина продемонстрировал 35-й результат - он прыгнул на 87 метров и получил 82,5 балла. Гонку на десять километров Дмитрий начал с отставанием в три минуты двадцать две секунды от промежуточного лидера.

В конце концов Мазурчук финишировал на 36-м месте.

В санном спорте в соревнованиях двоек Игорь Стахив и Андрей Лисецкий в первой попытке преодолели трассу за 59,983 секунды и показали 14-й результат из 17 участников. Вторая попытка завершилась для украинского тандема 15-м итоговым местом.

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Всего будет разыграно 109 комплектов медалей в 15 видах спорта. Украину представят 45 спортсменов в 12 дисциплинах.

Результаты украинцев за 8 февраля здесь.

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