9 февраля на Олимпийских играх в Пекине украинцы соревновались в горных лыжах, лыжном двоеборье и санном спорте.
В горных лыжах (слалом) Анастасия Шепиленко выступила неудачно в первой попытке и не квалифицировалась во вторую. 21-летняя украинка сошла с дистанции.
В соревнованиях по лыжному двоеборью наш Дмитрий Мазурчук в прыжках с трамплина продемонстрировал 35-й результат - он прыгнул на 87 метров и получил 82,5 балла. Гонку на десять километров Дмитрий начал с отставанием в три минуты двадцать две секунды от промежуточного лидера.
В конце концов Мазурчук финишировал на 36-м месте.
В санном спорте в соревнованиях двоек Игорь Стахив и Андрей Лисецкий в первой попытке преодолели трассу за 59,983 секунды и показали 14-й результат из 17 участников. Вторая попытка завершилась для украинского тандема 15-м итоговым местом.
Олимпиада-2022: что нужно знать
- Всего будет разыграно 109 комплектов медалей в 15 видах спорта. Украину представят 45 спортсменов в 12 дисциплинах.
- Результаты украинцев за 8 февраля здесь.
Украина на зимних Олимпийских играх: главное
- Всего за годы независимости Украина добыла на зимних Играх 8 медалей: 3 золотые, 1 серебряную и 4 бронзовые.
- В 2002 и 2010 годах сборная возвращалась с соревнований без наград.
- На прошлой Олимпиаде у нас была только одна награда - "золото" в лыжной акробатике от Александра Абраменко.