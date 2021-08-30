Игорь Цветов на пьедестале почета остался стоять в стороне от двух россиян.

Украинский легкоатлет Игорь Цветов, который на Паралимпиаде в Токио завоевал серебряную медаль в беге на дистанции 100 метров, не стал фотографироваться с российскими призерами Игр в этой дисциплине.

Об этом сообщает "Суспільне".

Цветов оказался на одном пьедестале с двумя представителями Паралимпийского комитета России: Дмитрием Сафроновым и Артемом Калашяном.

Российские спортсмены предложили Цветову сделать совместное фото на пьедестале, но украинский спортсмен не согласился и остался стоять в стороне. В итоге Сафронов и Калашян сфотографировались вдвоем.

Напомним, во время Олимпиаде в Токио разгорелся скандал из-за фото украинской легкоатлетки Ярославы Магучих с россиянкой Марией Ласицкене. Украинка позже объяснила свои объятия и фото с Ласицкене эмоциями. За Магучих публично заступился ряд спортсменов (Жан Беленюк, Станислав Горуна и другие), а также министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт.

Украина на Паралимпийских играх в Токио: главное

Паралимпиада стартовала 24 августа и пройдет до 5 сентября.

Украину на соревнованиях представляют 143 спортсмена в 15 видах спорта. Наибольшее представительство в Украины в плавании (40 спортсменов) и легкой атлетике (32).

По итогам шести дней соревнований у украинской сборной в активе 54 медали: 12 золотых, 27 серебряных и 15 бронзовых. В медальном зачете Украина занимает пятое место.

Автор: Антон Дударь