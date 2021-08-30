Сборная Украины завоевала еще одиннадцать медалей.

20 августа на Паралимпийских играх в Токио прошел шестой соревновательный день.

Сборная Украины за день завоевала две золотые медали, пять серебряных и четыре бронзовые.

Золото в копилку украинской сборной принесли пловец Андрей Трусов, который победил с мировым рекордом, а также Мария Литовченко - она стала чемпионкой Паралимпиады в настольном теннисе.

Серебряные награды выиграли пловец Михаил Сербин (в комплексном плавании на дистанции 200 метров), легкоатлет Игорь Цветов (в беге на 100 метров), Яна Лебедева (в метании диска), Виктор Дидух (в настольном теннисе) и Андрей Дорошенко (в пулевой стрельбе с 10 метров).

Бронзовые награды украинцы завоевали в мужской эстафете 4х100 метров в плавании (Украину представляли Юрий Божинский, Денис Дубров, Андрей Трусов, Максим Крипак), Роман Павлик (в прыжках в длину), Зоя Овсий (в метании диска) и Ирина Щетник (в пулевой стрельбе с дистанции 10 метров.

По итогам шести дней соревнований в активе нашей сборной 12 золотых медалей, 27 серебряных и 15 бронзовых. В медальном зачете Украина удерживает место в пятерке лучших.

Украина на Паралимпийских играх в Токио: главное

Паралимпиада стартовала 24 августа и пройдет до 5 сентября.

Украину на соревнованиях представляют 143 спортсмена в 15 видах спорта. Наибольшее представительство в Украины в плавании (40 спортсменов) и легкой атлетике (32).

Паралимпийские игры: итоги пятого дня соревнований для Украины.

Автор: Антон Дударь