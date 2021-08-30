Марина Литовченко / фото REUTERS
На Паралимпийских играх-2020, которые проходят в Токио, снова прозвучал гимн Украины, ведь наша теннисистка завоевала медаль высшей пробы.
Марина Литовченко стала паралимпийской чемпионкой по настольному теннису в классе 6.
В финале 30-летняя Литовченко разгромила представительницу Паралимпийского комитета России Маляк Алиеву. Поединок Марина выиграла со счетом 3:0 (11:6, 11:4, 11:3), не отдав ни одного сета сопернице.
Литовченко в Рио-2016 получила бронзу, а теперь стала первой.
Это уже третья награда наших спортсменов в дисциплине настольный теннис на Паралимпиаде-2020. Накануне Иван Май и Максим Николенко стали бронзовыми призерами.
Паралимпиада в Токио: Марина Литовченко завоевала золото в настольном теннисе в 15-минутном матче
Украина на Паралимпийских играх в Токио: главное
- Паралимпиада стартовала 24 августа и пройдет до 5 сентября.
- Украину на соревнованиях представляют 143 спортсмена в 15 видах спорта. Наибольшее представительство в Украины в плавании (40 спортсменов) и легкой атлетике (32).
- Паралимпийские игры: итоги пятого дня соревнований для Украины.