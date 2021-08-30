Андрей Трусов опередил спортсменов из Аргентины и Израиля.

Украинец Андрей Трусов с мировым рекордом завоевал золотую медаль в плавании на 100 метров на спине на Паралимпийских играх-2020.

В Токио состоялся финальный заплыв на дистанцию 100 метров на спине. Трусов продемонстрировал результат 1,08.14 и стал чемпионом. Андрей также установил новый мировой рекорд - он превзошел достижение другого украинца Богдана Гриненко - 1,08.92.

В заплыве вместе с Трусовым участвовал еще один украинец - Богдан Богодайко финишировал пятым.

Напомним, что Трусов на этой Паралимпиаде уже добыл две серебряные медали - на дистанциях 400 м вольным стилем и 200 метров комплексным стилем.

Плавание. 100 м на спине, мужчины, класс S7

1. Андрей Трусов (Украина) - 1,08.14

2. Пипо Карломаньо (Аргентина) - 1,08.83

3. Марк Маляр (Израиль) - 1.10.08

5. Евгений Богодайко (Украина) - 1.11.57

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Автор: Артем Будрин