Медалистка Олимпиады в Токио Ярослава Магучих подробно прокомментировала ситуацию с совместным фото и объятиями с российской спортсменкой Марией Ласицкене.
Слова украинки приводит "Суспільне".
Магучих подчеркнула, что украинским спортсменам проводили инструктаж касательного того, как вести себя со спортсменами из ОКР:
"Да, нам проводили инструктаж. Но я была на эмоциях, это были эмоциональные соревнования для меня. Я еще молодая спортсменка, и это Олимпийские игры, и у меня были физические проблемы, но я очень была рада, что я справилась. Мы просто поздравили друг друга, как и спортсменку из Австралии".
Магучих подчеркнула, что с уважением относится к украинским воинам, а также не отрицает войну между Украиной и Россией:
"Еще раз говорю: у меня не было никакой политической позиции. И тем более я не хочу отрицать, что идет война между Украиной и Российской Федерацией. Мы просто поздоровались по олимпийской традиции. Очень уважаю воинов, которые борются за то, чтобы мы могли выступать на международной арене".
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Скандал вокруг Магучих и Ласицкене
- 19-летняя легкоатлетка Ярослава Магучих стала бронзовым призером Олимпиады в Токио по прыжкам в высоту.
- Впоследствии в сети появились фото, на которых украинка позирует с российской атлеткой Марией Ласицкене сразу после соревнований. Магучих держала в руках флаг Украины, а россиянка - флаг Олимпийского комитета России.
- В Министерстве обороны Украины прокомментировали объятия Магучих с россиянкой. По словам заместителя министра обороны Украины Анны Маляр спортсмены, которые представляют Украину на международных соревнованиях, должны понимать, что идет российско-украинская война, и это накладывает определенные ограничения и ответственность.
- Также заместитель главы Минобороны подтвердила, что бронзовый призер Олимпийских игр в Токио Магучих действительно является младшим лейтенантом Вооруженных сил Украины. В состав украинской сборной вошли 60 армейских спортсменов.
- Олимпийский чемпион Жан Беленюк высказал свое мнение о критике в адрес Магучих. Он подчеркнул, что выступает против "травли 19-летнего ребенка".
- Также Магучих поддержал каратист Станислав Горуна.
- В НОК Украины и ФЛАУ также заступились за украинскую спортсменку.