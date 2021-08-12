Украинская легкоатлетка дала развернутый комментарий в ответ на критику.

Медалистка Олимпиады в Токио Ярослава Магучих подробно прокомментировала ситуацию с совместным фото и объятиями с российской спортсменкой Марией Ласицкене.

Слова украинки приводит "Суспільне".

Магучих подчеркнула, что украинским спортсменам проводили инструктаж касательного того, как вести себя со спортсменами из ОКР:

"Да, нам проводили инструктаж. Но я была на эмоциях, это были эмоциональные соревнования для меня. Я еще молодая спортсменка, и это Олимпийские игры, и у меня были физические проблемы, но я очень была рада, что я справилась. Мы просто поздравили друг друга, как и спортсменку из Австралии".

Магучих подчеркнула, что с уважением относится к украинским воинам, а также не отрицает войну между Украиной и Россией:

"Еще раз говорю: у меня не было никакой политической позиции. И тем более я не хочу отрицать, что идет война между Украиной и Российской Федерацией. Мы просто поздоровались по олимпийской традиции. Очень уважаю воинов, которые борются за то, чтобы мы могли выступать на международной арене".

Читайте такжеУкраинская легкоатлетка Магучих впервые прокомментировала фото с российской спортсменкой (видео)

Скандал вокруг Магучих и Ласицкене

19-летняя легкоатлетка Ярослава Магучих стала бронзовым призером Олимпиады в Токио по прыжкам в высоту.

Впоследствии в сети появились фото, на которых украинка позирует с российской атлеткой Марией Ласицкене сразу после соревнований. Магучих держала в руках флаг Украины, а россиянка - флаг Олимпийского комитета России.

В Министерстве обороны Украины прокомментировали объятия Магучих с россиянкой. По словам заместителя министра обороны Украины Анны Маляр спортсмены, которые представляют Украину на международных соревнованиях, должны понимать, что идет российско-украинская война, и это накладывает определенные ограничения и ответственность.

Также заместитель главы Минобороны подтвердила, что бронзовый призер Олимпийских игр в Токио Магучих действительно является младшим лейтенантом Вооруженных сил Украины. В состав украинской сборной вошли 60 армейских спортсменов.

Олимпийский чемпион Жан Беленюк высказал свое мнение о критике в адрес Магучих. Он подчеркнул, что выступает против "травли 19-летнего ребенка".

Также Магучих поддержал каратист Станислав Горуна.

В НОК Украины и ФЛАУ также заступились за украинскую спортсменку.

Автор: Антон Дударь