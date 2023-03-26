Фристайлистка Нелли Попович опередила двух представительниц Китая с результатом 57.50 баллов.

Украинка завоевала золотую медаль на этапе Кубка Европы по лыжной акробатике в австрийском Обертауэрне.

Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Министерства молодежи и спорта. "Первый подиум в карьере и сразу "золото"! 15-летняя фристайлистка Нелли Попович - победительница этапа Кубка Европы по лыжной акробатике в австрийском Обертауэрне", - говорится в сообщении.

Отмечается, что украинка с результатом 57.50 баллов всего на 0.49 балла опередила двух представительниц Китая, набравших одинаковые баллы.

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В Государственном центре олимпийской подготовки по зимним видам спорта сообщили, что Анастасия Гасюк заняла четвертую позицию. Среди мужчин лучший результат показал Максим Кузнецов - он финишировал восьмым.

Победы украинских спортсменов - последние новости

Как сообщал УНИАН, в феврале украинский фристайлист Дмитрий Котовский одержал победу на этапе Кубка мира по лыжной акробатике в США.

Украинец Евгений Марусяк одержал победу на этапе Континентального кубка в прыжках с трамплина.

В начале года известная украинская легкоатлетка и чемпионка Европы по прыжкам в высоту Ярослава Магучих заняла первое место на Мемориале Алексея Демьянюка.

Напомним, что лучшим спортсменом 2022 года Украинская ассоциация спортивных журналистов назвала фристайлиста Александра Абраменко.

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