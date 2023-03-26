Украинка завоевала золотую медаль на этапе Кубка Европы по лыжной акробатике в австрийском Обертауэрне.
Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Министерства молодежи и спорта. "Первый подиум в карьере и сразу "золото"! 15-летняя фристайлистка Нелли Попович - победительница этапа Кубка Европы по лыжной акробатике в австрийском Обертауэрне", - говорится в сообщении.
Отмечается, что украинка с результатом 57.50 баллов всего на 0.49 балла опередила двух представительниц Китая, набравших одинаковые баллы.
В Государственном центре олимпийской подготовки по зимним видам спорта сообщили, что Анастасия Гасюк заняла четвертую позицию. Среди мужчин лучший результат показал Максим Кузнецов - он финишировал восьмым.
Победы украинских спортсменов - последние новости
Как сообщал УНИАН, в феврале украинский фристайлист Дмитрий Котовский одержал победу на этапе Кубка мира по лыжной акробатике в США.
Украинец Евгений Марусяк одержал победу на этапе Континентального кубка в прыжках с трамплина.
В начале года известная украинская легкоатлетка и чемпионка Европы по прыжкам в высоту Ярослава Магучих заняла первое место на Мемориале Алексея Демьянюка.
Напомним, что лучшим спортсменом 2022 года Украинская ассоциация спортивных журналистов назвала фристайлиста Александра Абраменко.