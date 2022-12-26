Ярослава Магучих признана лучшей спортсменкой года в Украине.

Ассоциация спортивных журналистов Украины признала фристайлиста Александра Абраменко лучшим спортсменом по итогам 2022 года.

Как сообщает официальный сайт АСЖУ, в голосовании Абраменко набрал 98 баллов и обошел чемпионку Европыпо прыжкам в высоту Ярославу Магучих (86 баллов). 21-летняя прыгунья, согласно регламенту, признана лучшей спортсменкой года в Украине.

Третье место заняла чемпионка мира и Европы 2022 по гребле на байдарках и каноэ Людмила Лузан (79 баллов).

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В первую пятерку лучших спортсменов Украины также попали чемпион мира по боксу Александр Усик и легкоатлет Андрей Проценко.

Лучшие спортсмены Украины 2022 года

Александр Абраменко - 98 баллов

Ярослава Магучих - 86 баллов

Людмила Лузан - 79 баллов

Александр Усик - 73 балла

Андрей Проценко - 60 баллов

Алексей Новиков - 46 баллов

Сестры Алексеевы - 43 балла

Павел Коростылев - 39 баллов

Михаил Романчук - 38 баллов

Алексей Середа - 36 баллов

Отметим, что в 2022 году Александр Абраменко стал серебряным призером зимней Олимпиады в Пекине. Также он является олимпийским чемпионом 2018 года.

21-летняя прыгунья Ярослава Магучих в этом году завоевала титулы чемпионки мира в помещении, чемпионки Европы и вице-чемпионки мира на открытом воздухе, а также показала лучший результат сезона в мире - 2,01 метра, с которым победила на этапе Бриллиантовой Лиги.

Напомним, в 2021 году лучшим спортсменом Украины стал Олимпийский чемпион Токио Жан Беленюк. Михаил Романчук и Людмила Лузан замкнули тройку лучших атлетов.

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