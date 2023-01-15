Звездная украинская легкоатлетка и чемпионка Европы по прыжкам в высоту Ярослава Магучих одержала победу на Мемориале Алексея Демьянюка.
Соревнования прошли во Львове. Многократный призер мировых и континентальных первенств обладала высокой конкуренцией в лице Ирины Геращенко и Юлии Левченко, однако обе не смогли навязать Ярославе борьбу за золото.
Магучих покорила планку на высоте 2 метра, что стало лучшим результатом сезона в мире. Ирина Геращенко показала второй результат - 1,93 м, а Юлия Левченко стала третьей с результатом 1,91 м.
Мемориал Алексея Демьянюка. Прыжки в высоту. Финал
- Ярослава Магучих (2,00 м)
- Ирина Геращенко (1,93 м)
- Юлия Левченко (1,91 м)
Видео победного прыжка Магучих:
Победителем соревнований среди мужчин стал львовянин Вадим Кравчук. Его результат 2,21 м.
Отметим, что следующие соревнования Ярославы Магучих запланированы на 25 января в немецком Котбусе.
Напомним, в 2022 году Ярослава Магучих выиграла чемпионат мира в помещении, чемпионат Европы и завоевало серебро ЧМ под открытым небом.
Кроме того, Магучих стала триумфатором Бриллиантовой лиги и повторила рекорд Украины - 2,05 м.