21-летняя спортсменка покорила высоту в 2 метра.

Звездная украинская легкоатлетка и чемпионка Европы по прыжкам в высоту Ярослава Магучих одержала победу на Мемориале Алексея Демьянюка.

Соревнования прошли во Львове. Многократный призер мировых и континентальных первенств обладала высокой конкуренцией в лице Ирины Геращенко и Юлии Левченко, однако обе не смогли навязать Ярославе борьбу за золото.

Магучих покорила планку на высоте 2 метра, что стало лучшим результатом сезона в мире. Ирина Геращенко показала второй результат - 1,93 м, а Юлия Левченко стала третьей с результатом 1,91 м.

Видео дня

Мемориал Алексея Демьянюка. Прыжки в высоту. Финал

Ярослава Магучих (2,00 м)

Ирина Геращенко (1,93 м)

Юлия Левченко (1,91 м)

Видео победного прыжка Магучих:

Победителем соревнований среди мужчин стал львовянин Вадим Кравчук. Его результат 2,21 м.

Отметим, что следующие соревнования Ярославы Магучих запланированы на 25 января в немецком Котбусе.

Напомним, в 2022 году Ярослава Магучих выиграла чемпионат мира в помещении, чемпионат Европы и завоевало серебро ЧМ под открытым небом.

Кроме того, Магучих стала триумфатором Бриллиантовой лиги и повторила рекорд Украины - 2,05 м.

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