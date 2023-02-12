Украинец Евгений Марусяк одержал победу на этапе Континентального кубка в Германии в прыжках с трамплина.
В первом раунде он выполнил прыжок на 138 м, во втором - на 135,5. С суммой 266,4 Марусяк стал первым, оторвавшись от второго места на 17,2 балла. Это первое в истории Украины достижение такого уровня.
Серебряным призером стал немец Ремо Имгоф, бронза у норвежца Бенджамина Оствольда.
Континентальный Кубок
Клингенталь, Германия
1. Евгений Марусяк (Украина) - 266,4
2. Ремо Имгоф (Германия) - 249,2
3. Бенджамин Оствольд (Норвегия) - 247,6
"Прикарпатские спортсмены не перестают нас поражать своими триумфальными достижениями. Золотую медаль в Континентальном Кубке по прыжкам на лыжах с трамплина в немецком Клингентале завоевал наш земляк Евгений Марусяк", – говорится в сообщении главы Ивано-Франковской ОВА Светланы Онищук.
22-летний Марусяк является уроженцем Прикарпатья. Он участвовал на зимней Олимпиаде-2022.