Евгений Марусяк на 17,2 балла опередил ближайшего преследователя, швейцарца Ремо Имгофа.

Украинец Евгений Марусяк одержал победу на этапе Континентального кубка в Германии в прыжках с трамплина.

В первом раунде он выполнил прыжок на 138 м, во втором - на 135,5. С суммой 266,4 Марусяк стал первым, оторвавшись от второго места на 17,2 балла. Это первое в истории Украины достижение такого уровня.

Серебряным призером стал немец Ремо Имгоф, бронза у норвежца Бенджамина Оствольда.

Видео дня

Континентальный Кубок

Клингенталь, Германия

1. Евгений Марусяк (Украина) - 266,4

2. Ремо Имгоф (Германия) - 249,2

3. Бенджамин Оствольд (Норвегия) - 247,6

"Прикарпатские спортсмены не перестают нас поражать своими триумфальными достижениями. Золотую медаль в Континентальном Кубке по прыжкам на лыжах с трамплина в немецком Клингентале завоевал наш земляк Евгений Марусяк", – говорится в сообщении главы Ивано-Франковской ОВА Светланы Онищук.

22-летний Марусяк является уроженцем Прикарпатья. Он участвовал на зимней Олимпиаде-2022.

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