Участие представителей стран-агрессоров в международных соревнованиях недопустимо даже под нейтральными флагами.

Украина настаивает на полном санкционном бане спортсменов и спортивных функционеров из России и Беларуси. А именно запретить их выступления даже под нейтральными флагами.

Об этом сообщил министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт на своей странице в Facebook.

Он отметил, что с таким заявлением обратился во время саммита министров спорта по вопросам Украины и международного спорта.

"Беларусам и россиянам не место рядом с представителями цивилизованного мира - ни на спортивных аренах, ни в спортивных организациях, ни в процессе принятия решений. Украина настаивает на полном санкционном бане.

Донес эту позицию до коллег во время Саммита министров спорту по вопросам Украины и международного спорта.

Своим молчанием беларусские и российские спортсмены поддерживают войну в Украине, которая убила более 80 украинских спортсменов и тренеров, разрушила более 100 объектов спортивной инфраструктуры. Сколько еще мы должны потерять?

К сожалению, некоторые спортивные федерации пытаются вернуть россиян на международные соревнования: дзюдо, бобслей, скелетон. Украина, как и все цивилизованные государства, считает это неприемлемым. Необходимо запретить беларусам и россиянам выступать под нейтральными флагами.

Военная агрессия России - наш общий вызов. Чтобы остановить ее, мы должны быть принципиальными и консолидированными", - сказал Гутцайт.

Ранее в Минспорта заявили, что Украина будет бойкотировать все соревнования, в которых будут участвовать россияне или белорусы.

Ранее УНИАН сообщал, что Международная федерация дзюдо (IJF) разрешила россиянам и белорусам участвовать в турнирах "Большого шлема" в нейтральном статусе.

Украинская федерация дзюдо осудила решение IJF допустить россиян и белорусов к участию в турнирах в нейтральном статусе и заявила, что бойкотирует все международные соревнования по дзюдо до полного отстранения РФ и Беларуси.

Напомним, война в Украине началась рано утром 24 февраля, когда РФ приступила к масштабному вторжению. Украинское сопротивление российской агрессии продолжается уже 128-й день.

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