Спортсмены, вернувшиеся с Дефлимпиады, получили только 45% выплат, остальное присвоили чиновники Инваспорта, - активист

Спортсмены с нарушениями слуха, которые участвовали в Дефлимпиаде в Токио, получили только 45% олимпийских выплат, остальную часть их заставляют перевести на другие счета. Об этом пишет лидер ОО "Последний Бастион" Геннадий Сикалов в своей колонке для "Деловой Столицы".

"Как мне стало известно от спортсменов, вернувшихся с Дефлимпиады, на руки они получили только 50% законных олимпийских выплат. Почему только 50% спрашивать не рекомендуется. Более того. Еще 5% спортсменам в добровольно-принудительной форме посоветовали перевести на определенный счет", - пишет активист.

По его мнению, этим вопросом должно заняться НАБУ, ведь Инваспорт под руководством Валерия Сушкевича превратился в "преступную группировку, которая коварно и нагло грабит беззащитных людей".

Геннадий Сикалов подчеркнул, что бывший тренер дефлимпийской сборной Николай Закладный на встрече с президентом Федерации глухих Украины Леонидом Касицким обвинил последнего в присвоении 2,4 млн грн после предыдущей Дефлимпиады.

В своей колонке Сикалов напомнил об обстоятельствах увольнения Николая Закладного под формальным предлогом "окончания контракта" и "оптимизации".

"На улицу выбросили "бунтовщиков" - легендарного тренера дефлимпийской сборной Украины по настольному теннису Николая Закладного и ведущих спортсменов - Дмитрия Скварского, Максима Овчаренко, Антона Велиева. Их вина не в низких результатах, а в том, что они отказались быть молчаливыми рабами в схеме, которая приносит ее бенефициарам 20 миллионов долларов ежегодно. Это увольнение - четкий сигнал всем остальным: паралимпийское движение окончательно "приватизировано", и любое несогласие наказывается мгновенным исключением из системы", - отметил активист.

По его словам, "увольнение несогласных и ограбление согласных - лишь вершина айсберга" в коррупционной системе Инваспорта. Он упоминает фирму "Аргумент", которая системно выигрывает тендеры на перевозку спортсменов. Фирмой руководит сын Валерия Сушкевича Александр, а ее учредителем является общественная организация, возглавляемая его ближайшей соратницей Еленой Зайцевой. В результате бюджетные средства, предназначенные для спорта и реабилитации людей с инвалидностью, через безальтернативные тендеры оказываются в частном, "семейном" кругу.

Также активист обратил внимание на связь семьи Сушкевичей с бывшим Национальным центром паралимпийской подготовки Украины в Евпатории, который после 2014 года был реорганизован в российскую структуру "Vozrozhdenie". По данным российских реестров, среди ее учредителей указывался украинский НКСИУ. После аннексии Крыма Александр Сушкевич остался в Евпатории и продолжал руководить объектом, в частности появлялся публично вместе с Сергеем Аксеновым. Сейчас центр используется для реабилитации российских военных и содержания вывезенных с оккупированных территорий украинских детей; украинский "Инваспорт" публичных комментариев по этому поводу не давал.

По словам Геннадия Сикалова, "клан Сушкевичей" перешел красные линии, и ими должны заинтересоваться правоохранители. Активист уже подал сообщение о возможных преступлениях в Службу безопасности Украины, Офис Генерального прокурора, Национальную полицию и ГБР.

