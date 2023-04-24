Они назвали единственное приемлемое решение.

Ассоциация спортсменов Германии выступила против участия российских и беларуских спортсменов в международных соревнованиях.

Как пишет DW, с таким заявлением выступил представитель ассоициации Максимилиан Кляйн. Он назвал рекомендации Международного олимпийского комитета допустить спортсменов из России и Беларуси к соревнованиям ошибочными, поскольку они "инструментализированы военной пропагандой Путина"

"Единственным вариантом на данный момент является коллективное исключение. В противном случае мы получим ситуацию, когда россиян примут обратно в мировой спорт, станут... открывать перед ними двери - и, как следствие, закрывать двери для украинцев", - заявил Кляйн.

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Допуск россиян и беларусов к соревнованиям

Напомним, что этой зимой Международный олимпийский комитет объявил, что рассмотрит вопрос допуска к соревнованиям спортсменов из России и Беларуси, не поддерживающих российскую агрессию.

Уже в марте исполком МОК рекомендовал международным федерациям допускать их к соревнованиям в "нейтральном" статусе.

Позже украинский Кабмин запретил спортсменам выступать на сореванованиях, в которых принимают участие россияне и беларусы.

В МВД Германии уже назвали решение МОК "пощечиной украинским спортсменам" и сказали, что не выдадут визы россиянам.

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