Пьедестал почета / фото REUTERS
На Олимпиаде в Токио прошла церемония награждения медалями теннисисток, выступающих в одиночном разряде.
Бронзовую медаль завоевала украинка Элина Свитолина. Это уже пятая награда для Украины в Токио.
Золото досталось швейцарской теннисистке Белинде Бенчич, а серебро оказалось в руках обидчицы украинки - Маркеты Вондроушовой.
Медаль Свитолиной стала первой в истории независимой Украины на олимпийских турнирах по теннису.
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Элина Свитолина: выступление в Токио-2020
- Элина Свитолина стала первой украинкой, которая вышла в полуфинал Олимпиады в одиночном разряде. Никогда ранее представители Украины ни в женском, ни в мужском теннисе не играли в полуфинале в одиночном разряде.
- Предыдущий рекорд принадлежал также Свитолиной - на Играх в Рио в 2016 году она дошла до четвертьфинала.
- В матче 1/8 финала Элина в волевом стиле обыграла греческую теннисистку. В 1/16 финала украинка совершила камбэк против австралийки. А в 1/32 финала одесситка переиграла немку.