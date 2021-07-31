Компанию нашей теннисистке на пьедестале почета составили представительницы Швейцарии и Чехии.

На Олимпиаде в Токио прошла церемония награждения медалями теннисисток, выступающих в одиночном разряде.

Бронзовую медаль завоевала украинка Элина Свитолина. Это уже пятая награда для Украины в Токио.

Золото досталось швейцарской теннисистке Белинде Бенчич, а серебро оказалось в руках обидчицы украинки - Маркеты Вондроушовой.

Медаль Свитолиной стала первой в истории независимой Украины на олимпийских турнирах по теннису.

Элина Свитолина: выступление в Токио-2020

Автор: Артем Будрин