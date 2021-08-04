Сборную Украины постиг в этот день приятный "медалепад".

4 августа на Олимпийских Играх в Токио было разыграно 17 комплектов медалей в одиннадцати видах спорта.

Украинская сборная в этот день пополнила копилку наград четырьмя медалями и поднялась на 24-е позиции вверх в медальном зачете. На часах успело пройти лишь 63 минуты (с 14:06 по 15:09 по киевскому времени), а украинские спортсмены взяли целых 4 медали.

Итоги выступления украинских спортсменов 4 августа

Борьба

Жан Беленюк и Парвиз Насибов провели свои "золотые финалы". Первый смог стать чемпионом, а второй с разгромом проиграл схватку иранцу и довольствовался лишь серебром.

Ирина Коляденко завоевала бронзовую награду в вольной борьбе. За день до этого такое же достижение покорилось Алле Черкасовой, а значит, украинские девушки оформили бронзовый дубль.

Артистическое плавание

Марта Федина и Анастасия Савчук вошли в историю. Они смогли выиграть для Украины первую олимпийскую медаль в этом виде спорта.

Женский марафонский заплыв на 10 км на открытой воде

Украинка Кристина Панчишко заняла 22-е место, проиграв бразильской победительнице более 8 минут.

Легкая атлетика

Состоялся мужской финал в метании молота. 20-летний Михаил Кохан, который был самым молодым среди соперников, за шесть попыток показал 4-й результат (80.39 м) и остановился в шаге от медали. Награды достались спортсменам из Польши (золото, бронза) и Норвегии.

Прошел также финал в беге на 400 метров с барьерами. Украинка Анна Рыжикова заняла 5-е место (53.48), а Виктория Ткачук финишировала 6-й (53.79).

Американка Сидни Маклафлин установила мировой рекорд (51.46) и выиграла золотую медаль.

Гребля

Людмила Лузан, Юлия Юрийчук и Мария Повх с отличными результатами пробились в полуфиналы, которые состоятся 5 августа.

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Украина на Олимпиаде в Токио: главное

На Олимпиаде в Токио Украину представляют 157 спортсменов. Они выступят в 29 видах.

На церемонии открытия Игр флаг Украины несли Елена Костевич и Богдан Никишин.

За золотые медали на Олимпиаде украинские спортсмены получат 125 тысяч долларов, за серебряные - 80, за бронзовые - 55.

Украина завоевала в Токио уже восемь бронзовых медалей. Первую медаль Украине принесла дзюдоистка Дарья Белодед. Также бронзовые награды завоевали шпажист Игорь Рейзлин, стрелки Елена Костевич и Олег Омельчук (в дуэте), пловец Михаил Романчук (на дистанции 800 метров) и теннисистка Элина Свитолина.

1 августа Украина завоевала первую серебряную медаль - пловец Михаил Романчук стал вторым на дистанции 1500 метров.

Павел Коростылев и Елена Костевич заняли четвертые места в пулевой стрельбе из пневматического пистолета на дистанции 10 метров. Дзюдоист Яков Хаммо тоже был близок к медали, но уступил в поединке за бронзу. Также поединок за третье место проиграл борец греко-римского стиля Ленур Темиров.

Автор: Артем Будрин