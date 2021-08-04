Людмила Лузан в гребле на каноэ на дистанции 200 м продемонстрировала достойный результат.

Украинка Людмила Лузан вышла в полуфинал Олимпийских игр в Токио в гребле на каноэ на дистанции 200 м с третьим результатом.

В квалификации Лузан с показателем 45,571 сек. выиграла свой заезд и вышла в полуфинал с третьим результатом. В других заездах лучшее время, чем украинка показали американка Невин Гаррисон (44,938) и канадка Лорен Венсан-Лапуан (45,408).

На дистанции 500 м на байдарках право выступить в полуфинале одержали еще две украинки - Юлия Юрийчук и Мария Повх, которые в своих заездах финишировали на третьей и второй позициях соответственно.

Полуфинальные и финальные заезды Олимпиады-2020 на каноэ-одиночке на 200 м и байдарке-одиночке на 500 м состоятся 5 августа.

Украина на Олимпиаде в Токио: главное

На Олимпиаде в Токио Украину представляют 157 спортсменов. Они выступят в 29 видах.

На церемонии открытия Игр флаг Украины несли Елена Костевич и Богдан Никишин.

За золотые медали на Олимпиаде украинские спортсмены получат 125 тысяч долларов, за серебряные - 80, за бронзовые - 55.

Украина завоевала в Токио уже шесть бронзовых медалей. Первую медаль Украине принесла дзюдоистка Дарья Белодед. Также бронзовые награды завоевали шпажист Игорь Рейзлин, стрелки Елена Костевич и Олег Омельчук (в дуэте), пловец Михаил Романчук (на дистанции 800 метров), теннисистка Элина Свитолина и Алла Черкасова (по вольной борьбе).

1 августа Украина завоевала первую серебряную медаль - пловец Михаил Романчук стал вторым на дистанции 1500 метров.

Павел Коростылев и Елена Костевич заняли четвертые места в пулевой стрельбе из пневматического пистолета на дистанции 10 метров. Дзюдоист Яков Хаммо тоже был близок к медали, но уступил в поединке за бронзу. Также поединок за третье место проиграл борец греко-римского стиля Ленур Темиров.

Автор: Артем Будрин