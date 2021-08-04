Произошла схватка за бронзу в вольной борьбе (до 62 кг) между украинкой Ириной Коляденко и Анастасией Григорьевой из Латвии.

Коляденко в напряженной борьбе победила 3:1 и взяла бронзу.

Напомним, что в полуфинале Коляденко проиграла кыргызстанке.

Украине в дисциплине борьба медали принесли Жан Беленюк (золото) и Парвиз Насибов (серебро).

На Олимпиаде в Токио Украину представляют 157 спортсменов. Они выступят в 29 видах.

На церемонии открытия Игр флаг Украины несли Елена Костевич и Богдан Никишин.

За золотые медали на Олимпиаде украинские спортсмены получат 125 тысяч долларов, за серебряные - 80, за бронзовые - 55.

Украина завоевала в Токио уже пять бронзовых медалей. Первую медаль Украине принесла дзюдоистка Дарья Белодед. Также бронзовые награды завоевали шпажист Игорь Рейзлин, стрелки Елена Костевич и Олег Омельчук (в дуэте), пловец Михаил Романчук (на дистанции 800 метров) и теннисистка Элина Свитолина.

1 августа Украина завоевала первую серебряную медаль - пловец Михаил Романчук стал вторым на дистанции 1500 метров.