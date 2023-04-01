Российская армия также разрушила 363 спортивных объекта в Украине.

Армия РФ по состоянию на 1 апреля 2023 года ориентировочно убила в Украине не менее 262 спортсменов своей военной агрессией на территории нашего государства. Напомним, что недавно под Бахмутом погиб чемпион Украины по десятиборью.

Об этом заявил министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт во время встречи с президентом Международной федерации гимнастики Моринари Ватанабэ, который находится в Украине с визитом, сообщает Офис президента.

В частности, руководитель ОП Андрей Ермак, который тоже присутствовал во время встречи, отметил, что 90% представителей российской гимнастики одновременно являются членами клуба российской армии - ЦСКА, и по сути представляют российских военных - именно тех, которые ежедневно участвуют в бомбардировке, уничтожении украинских городов и убийствах украинцев.

Видео дня

"Мы знаем, что санкции - это лучший нелетальный способ воздействия. Поэтому Украина подчеркивает необходимость продления санкций. И один из их видов – не позволить российским и белорусским спортсменам участвовать в Олимпийских играх и других международных соревнованиях", - подчеркнул он.

В свою очередь, Гутцайт рассказал, что военная агрессия РФ унесла жизни 262 спортсменов, которые также мечтали принять участие в Олимпийских играх и международных чемпионатах. По его словам, также российская армия разрушила 363 спортивных объекта в Украине.

"Для нас очень важно, чтобы на спортивных соревнованиях и Олимпийских играх не было спортсменов из России, потому что они все поддерживают эту войну и посещают мероприятия, проводимые в поддержку этой войны", – подчеркнул министр.

Со своей стороны Ватанабе указал, что является другом Украины и украинской гимнастики. Он рассказал, что посетил Бучу, где воочию увидел последствия действий российских военных, а также пообщался с местными жителями.

"Я ощущаю вашу боль. Те, кто поддерживают войну, - заслуживают сурового наказания", - отметил президент Международной федерации гимнастики.

МОК принял антиукраинское решение в отношении спортсменов Беларуси и РФ

Как сообщал УНИАН, 28 марта исполнительный комитет Международного олимпийского комитета рекомендовал международным федерациям допустить российских и белорусских атлетов на соревнования в статусе индивидуальных нейтральных спортсменов.

Свое возмущение по этому поводу высказал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. Он назвал это позорной коллаборацией с Россией, и подчеркнул, что такими действиями МОК поддерживает геноцид народа Украины.

1 апреля стало известно, что Франция отказалась принимать этап Кубка мира по фехтованию из-за решения о допуске к соревнованиям российских и белорусских спортсменов.

Вас также могут заинтересовать новости: