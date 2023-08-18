Сергей Лепяхов стал оккупантом и нашел свою смерть в Украине.

Тренер сборной Новосибирской области по самбо Сергей Лепяхов погиб во время выполнения боевых задач на войне против Украины в возрасте 50 лет.

Об этом сообщает пресс-служба Новосибирской "Спортивной школы самбо". В то же время не называется направление фронта, где воевал Лепяхов.

"Сергей Владимирович добровольцем направился на фронт, где героически погиб в бою, на передовой, как гибнет мужчина и воин, защищая свою Родину. Выражаем соболезнования тем, кто знал и любил Сергея Владимировича", - написала в некрологе пресс-служба "Спортивной школы самбо".

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Лепяхов тренировал сборную Новосибирской области с 2016 года, активно занимался развитием самбо в регионе, добавили в заявлении.

Напомним, что ранее на войне против Украины погиб российский футбольный арбитр, которого готовили к повышению в категории.

А осенью 2022 года заслуженный тренер России по дзюдо Игорь Романов получил ранение после обстрела HIMARS - он тоже был оккупантом.

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