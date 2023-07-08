Даниил Шеметов на войне был командиром орудия отдельного гаубичного дивизиона рашистов.

Футбольный арбитр из Ульяновска Даниил Шеметов погиб 4 июля в возрасте 31 года на войне в Украине.

О преждевременной смерти арбитра рассказали в футбольном клубе "Волга". Он был воспитанником спортивной школы "Старт" в Ульяновске, вратарь, окончил с красным дипломом обучение в московском Центре "Футбольный арбитр". Похороны состоятся 10 июля на стадионе "Старт" в Ульяновске.

В своей карьере Шеметов работал на 41-м матче Второй лиги чемпионата России, а также на пяти матчах Кубка России. Даниил был рефери первой категории, его в России считали перспективным и планировалось его повышение до матчей уровня Первой лиги.

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Шеметов на войне был командиром орудия отдельного гаубичного дивизиона рашистов.

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