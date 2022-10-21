Игорь Романов был мобилизован в конце сентября.

Заслуженный тренер России по дзюдо Игорь Романов получил ранение в ходе войны России против Украины.

Об этом сообщил подопечный Романова Арсен Галстян для "Матч ТВ".

Сейчас тренера доставили в госпиталь. У него осколочные ранения. Романов попал на Запорожское направление и там пережил обстрел из РСЗО HIMARS. Его мобилизовали в конце сентября.

Видео дня

"Мы с ним на связи: не разговаривали, но переписывались. Ранение тяжелое, осколочное, задеты спина, грудь и шея. Но сейчас уже жизни ничего не угрожает, состояние стабильное. Он пришел в себя, продолжает восстанавливаться. Ранение получил в результате прилета американских HIMARS", - сказал директор Краснодарской специализированной школы олимпийского резерва Виталий Винник, который является начальником для 47-летнего Романова.

Добавим, что Галстян выиграл золотую медаль Олимпиады-2012 в Лондоне под руководством Романова.

Вас также могут заинтересовать новости: