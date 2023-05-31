Украинская теннисистка во второй раз за неделю сыграет против россиянки Анны Блинковой.

Титулованная украинская теннисистка Элина Свитолина узнала имя своей следующей соперницы на Открытом чемпионате Франции по теннису 2023.

В 1/16 финала турнира экс-первая ракетка Украины сыграет против российской теннисистки Анны Блинковой.

Представительницы страны-агрессора во втором раунде победила француженку Каролин Гарсию.

Видео дня

Ролан Гаррос-2023. 1/32 финала

Каролин Гарсия (Франция) - Анна Блинкова - 6:4, 3:6, 5:7

Стоит отметить, что Свитолина и Блинкова встречались только один раз. Неделю назад украинка разгромила представительницу страны-террориста в финале турнира в Страсбурге в двух сетах со счетом 6:2, 6:3.

Напомним, Элина Свитолина во втором раунде Открытого чемпионата Франции по теннису одержала волевую победу в поединке против Сторм Хантер из Австралии.

Добавим, что лучшим результатом украинской теннисистки на грунтовом мейджоре - 1/4 финала в 2015, 2017 и 2020 годах.

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