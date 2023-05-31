Титулованная украинская теннисистка Элина Свитолина узнала имя своей следующей соперницы на Открытом чемпионате Франции по теннису 2023.
В 1/16 финала турнира экс-первая ракетка Украины сыграет против российской теннисистки Анны Блинковой.
Представительницы страны-агрессора во втором раунде победила француженку Каролин Гарсию.
Ролан Гаррос-2023. 1/32 финала
Каролин Гарсия (Франция) - Анна Блинкова - 6:4, 3:6, 5:7
Стоит отметить, что Свитолина и Блинкова встречались только один раз. Неделю назад украинка разгромила представительницу страны-террориста в финале турнира в Страсбурге в двух сетах со счетом 6:2, 6:3.
Напомним, Элина Свитолина во втором раунде Открытого чемпионата Франции по теннису одержала волевую победу в поединке против Сторм Хантер из Австралии.
Добавим, что лучшим результатом украинской теннисистки на грунтовом мейджоре - 1/4 финала в 2015, 2017 и 2020 годах.