В пятницу, 26 мая, украинская теннисистка Элина Свитолина победила француженку Клару Бюрель в полуфинале турнира серии WTA 250 в Страсбурге.
Экс-первая ракетка Украины прокомментировала свою победу и выход в финал престижного турнира.
"Однозначно, это было тяжелое сражение, Клара играла очень хорошо. Было очень сложно, я проигрывала 1:4 во втором сете, были проблемы в игре, и надо отдать должное Кларе, потому что она сыграла отличный матч.
Я знала, что она хорошо использует укороченные. Я пыталась добраться до каждого мяча, но иногда ты просто должен поаплодировать сопернице за ее мастерство и двигаться дальше. Я пыталась выиграть побольше очков и в итоге победила.
Мне понадобилось слишком много усилий, чтобы выиграть этот матч. Надо было сражаться, и я оставила на корте все силы. На трибунах было много болельщиков, потому я пыталась показать хороший теннис. Мне было немного стыдно из-за своего уровня, я пыталась немного приподнять его, показать лучший теннис. Я знала, что зрители будут болеть за Клару, но спасибо вам за то, что вы и меня тоже поддерживали.
Как бы я оценила этот матч? За борьбу я бы поставила себе 10, а за само выступление, учитывая нестабильную игру, - твердую 6. Надеюсь, что завтра мой теннис будет лучше, и вы будете болеть за меня чуть больше. Конечно, я рада быть в финале, особенно на этом турнире.
Я сыграла многие турниры за свою карьеру и мне понравилось выступать здесь. Я благодарна организаторам за то, что они предоставили мне wild card и дали возможность вернуться сюда. Теперь впереди еще один финал, я постараюсь подготовиться и быть готовой к борьбе", - приводит слова Свитолиной btu.org.ua.
Напомним, Элина Свитолина сыграла свой первый матч после декретного отпуска в апреле этого года. В октябре 2022 года украинская теннисистка впервые стала мамой. Спортсменка родила дочку от французского теннисиста Гаэля Монфиса. Ее назвали Скай.
В финале турнира в Страсбурге экс-первая ракетка Украины сыграет с россиянкой Анной Блинковой. Для Элины это будет первый финал с августа 2021 года. Тогда она выиграла трофей на хардовом турнире WTA 250 в Чикаго.