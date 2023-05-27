Украинская теннисистка сыграет в финале теннисного турнира WTA впервые с 2021 года.

В пятницу, 26 мая, украинская теннисистка Элина Свитолина победила француженку Клару Бюрель в полуфинале турнира серии WTA 250 в Страсбурге.

Экс-первая ракетка Украины прокомментировала свою победу и выход в финал престижного турнира.

"Однозначно, это было тяжелое сражение, Клара играла очень хорошо. Было очень сложно, я проигрывала 1:4 во втором сете, были проблемы в игре, и надо отдать должное Кларе, потому что она сыграла отличный матч.

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Я знала, что она хорошо использует укороченные. Я пыталась добраться до каждого мяча, но иногда ты просто должен поаплодировать сопернице за ее мастерство и двигаться дальше. Я пыталась выиграть побольше очков и в итоге победила.

Мне понадобилось слишком много усилий, чтобы выиграть этот матч. Надо было сражаться, и я оставила на корте все силы. На трибунах было много болельщиков, потому я пыталась показать хороший теннис. Мне было немного стыдно из-за своего уровня, я пыталась немного приподнять его, показать лучший теннис. Я знала, что зрители будут болеть за Клару, но спасибо вам за то, что вы и меня тоже поддерживали.

Как бы я оценила этот матч? За борьбу я бы поставила себе 10, а за само выступление, учитывая нестабильную игру, - твердую 6. Надеюсь, что завтра мой теннис будет лучше, и вы будете болеть за меня чуть больше. Конечно, я рада быть в финале, особенно на этом турнире.

Я сыграла многие турниры за свою карьеру и мне понравилось выступать здесь. Я благодарна организаторам за то, что они предоставили мне wild card и дали возможность вернуться сюда. Теперь впереди еще один финал, я постараюсь подготовиться и быть готовой к борьбе", - приводит слова Свитолиной btu.org.ua.

Напомним, Элина Свитолина сыграла свой первый матч после декретного отпуска в апреле этого года. В октябре 2022 года украинская теннисистка впервые стала мамой. Спортсменка родила дочку от французского теннисиста Гаэля Монфиса. Ее назвали Скай.

В финале турнира в Страсбурге экс-первая ракетка Украины сыграет с россиянкой Анной Блинковой. Для Элины это будет первый финал с августа 2021 года. Тогда она выиграла трофей на хардовом турнире WTA 250 в Чикаго.

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