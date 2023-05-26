Элина Свитолина пробилась в финал турнира WTA впервые с 2021 года.

Именитая украинская теннисистка Элина Свитолина пробилась в финал турнира серии WTA 250 во французском Страсбурге.

В полуфинале соревнований экс-третья ракетка мира победила в трех сетах представительнцу Франции Клару Бюрель.

Страсбург. 1/2 финала

Клара Бюрель (Франция) - Элина Свитолина (Украина) - 6:4, 5:7, 3:6

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Матч длился 2 часа и 23 минуты. Украинская теннисистка один раз подавала навылет, совершила три двойные ошибки и использовала 8/16 брейкпойнтов.

Во второй партии Свитолина проигрывала 1:4, однако смогла совершить камбэк и выиграть 4 гейма подряд, а вскоре и вовсе закрыть за собой поединок.

Элина Свитолина во второй раз в своей карьере встречается с Кларой Бюрель. Счет в очных встречах - 2:0 в пользу представительницы Украины.

В финале турнира в Страсбурге именитая украинка сыграет против россиянки Анны Блинковой. Игра состоится 27 мая. Ориентировочное время начала поединка - 16:00 по киевскому времени.

Стоит отметить, что для Свитолиной это будет первый финал с августа 2021 года. Тогда она взяла трофей на хардовом турнире WTA 250 в Чикаго.

Напомним, на пути в полуфинал турнира в Страсбурге Элина Свитолина победила россиянку Варвару Грачеву.

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