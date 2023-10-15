Украинская Федерация по дзюдо одной из первых начала бойкотировать международные соревнования, где принимали участие россияне и беларусы.

Главный тренер сборной Украины по дзюдо Виталий Дуброва прокомментировал попытки россиян вернуться в международный спорт в "нейтральном статусе", в частности, для участия в чемпионате Европы по дзюдо, который состоится в начале ноября во Франции.

В эфире телемарафона он отметил, что украинская федерация по дзюдо одной из первых начала бойкотировать международные соревнования, где принимали участие россияне и беларусы, даже если это было в "нейтральном статусе".

"Сейчас у нас достаточно сложная ситуация. 3-5 ноября во французском городе Монпелье будет Чемпионат Европы по дзюдо. Президент Российской Федерации по дзюдо Сергей Соловейчик открыто заявил, что команда готовится к Чемпионату Европы. Мы, конечно, со своей стороны обратились к Европейской федерации дзюдо, подключили наш МИД, чтобы не допустить этого. Потому что это будет такой сигнал не только для дзюдо, для всех видов спорта. Учитывая, что Олимпиада (состоится) через год во Франции, если сейчас россиян допустят, поставят им визы, это будет сигнал для других видов спорта: смотрите, россияне были во Франции, соревнования прошли в "нейтральном статусе", так что все хорошо", – акцентировал Дуброва.

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По словам главного тренера национальной сборной, накануне закончилась официальная регистрация на Чемпионат Европы по дзюдо, и "россиян не зарегистрировали". Команды из "индивидуальных нейтральных атлетов" в онлайн-системе нет. В то же время не исключено, что, вопреки правилам, они могут появиться в списках за несколько дней до начала соревнований.

"Расслабляться не нужно, потому что их могут зарегистрировать, мне кажется, даже и в последний день до выезда или за два-три дня до начала соревнований. Ну это уже будет нарушением со стороны Европейской федерации дзюдо. На данный момент их не зарегистрировали. Зарегистрировано 44 страны, более 350 участников, команды из idividual neutral athletes (INA – индивидуальные нейтральные атлеты) нет. Но будем ждать. Мы готовимся к соревнованиям, планируем выступать, но увидим. Окончательное решение уже будем принимать, конечно, перед самим выездом на соревнования", – подчеркнул Дуброва.

Он отметил, что сложности заключаются в том, что в Международной федерации дзюдо выбрали позицию "спорт вне политики". Глава Федерации Мариус Визор ранее публично высказывался о благосклонном отношении к российскому диктатору.

"Очень пророссийская федерация. Достаточно почитать в интернете, как президент Визор до начала войны высказывался о Путине, восхищался им. То есть такую позицию они выбрали – спорт вне политики. Даже такая была риторика, что это же хорошо, что они (россияне – УНИАН) участвуют в спортивных соревнованиях, а не идут воевать, если мы их не будем пускать к соревнованиям, то они пойдут убивать", – рассказал Дуброва.

Что касается отношения к возможному присутствию россиян на международных соревнованиях со стороны других сборных, то обычно на словах они выражают поддержку позиции Украины, но на практике – не готовы бойкотировать, говорит тренер.

"На самом деле ничего не меняется. То есть идут соревнования в том же режиме, как они и были. Многие пишут смс-сообщения или когда встречаемся говорят, что "мы вас поддерживаем, мы вас понимаем, и плохо что вы не участвуете, на самом деле их не должно быть, но позиция такова, что мы все участвуем". То есть, на словах поддержка есть, а по факту, на деле нет", – пояснил ситуацию Дуброва.

Он добавил, что россияне в дзюдо подстраховались, и спортсменам сборной вообще запретили высказывать публично любую политическую позицию – даже в соцсетях.

"У них соцсети пустые или только спорт. Последний пример – когда началась война в Израиле, то олимпийский чемпион (российский дзюдоист – УНИАН) Хасан Халмурзаев в Инстаграм выложил палестинский флаг. И сразу – я так понимаю, что было давление от мировой федерации – РФ отстранила его на неопределенный срок от соревнований. С формулировкой, что у них в сборной запрещено высказывать какие-то политические предпочтения в соцсетях или в открытом доступе", – рассказал Дуброва

Резюмируя попытки россиян вернуться в международный спорт в "нейтральном статусе", главный тренер сборной Украины по дзюдо отметил, что не понимает, "какой смысл ехать на соревнования и не представлять свою страну, выступая в нейтральном статусе, без флага и гимна своей страны".

РФ в международном спорте: важные новости

Как сообщал УНИАН, в конце марта 2023 года Международный олимпийский комитет (МОК) принял решение допустить российских и беларуских спортсменов к международным соревнованиям в нейтральном статусе и обнародовал ряд требований к спортсменам РФ и Беларуси, которых могут вернуть к соревнованиям. При этом остался запрет выступать в командных видах спорта.

В ответ Украина запретила украинским спортсменам участвовать в соревнованиях, где присутствуют представители России и Беларуси.

В июле стало известно, что Украина частично прекратила бойкот спортивных соревнований при участии россиян и беларусов. Отмечалось, что украинские спортсмены смогут выступать вместе с беларусами и россиянами на международных спортивных соревнованиях только при условии, если представители этих стран будут участвовать в соревнованиях в нейтральном статусе.

12 октября Международный олимпийский комитет приостановил членство Олимпийского комитета России. Так МОК отреагировал на то, что ОКР решил "включить" в свой состав олимпийские комитеты временно оккупированных территорий Украины.

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