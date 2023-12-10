Сборная Украины в составе Меркушиной, Джимы, Петренко и Дмитренко финишировала в топ-10.

В воскресенье, 10 декабря, в австрийском Хохфильцене прошла классическая женская эстафета в рамках второго этапа Кубка мира по биатлону.

Выиграла гонку сборная Норвегии. Команда в составе Юни Арнеклейв, Марит Исхол Скоган, Каролин Оффигстад Кноттен и Ингрид Ландмарк Тандреволд прошла гонку без штрафных кругов, использовав шесть дополнительных патронов.

Вторыми к финишу пришли шведские биатлонистки, уступившие норвежкам на финише 31,6 секунды. Замкнула тройку сильнейших сборная Франции с отставанием от победительниц на 1 минуту и 1,5 секунды: команда в этой гонке зашла на один штрафной круг и использовала восемь дополнительных патронов.

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Сборную Украины в гонке представляли Анастасия Меркушина, Юлия Джима, Ирина Петренко и Кристина Дмитренко. "Сине-желтые" неудачно начали эстафету, когда слабую стрельбу и скорость показала Меркушина, и в итоге команда финишировала 10-й.

Кубок мира по биатлону. Хохфильцен. Эстафета. Женщины

1. Норвегия (0+6) 1:07:39,0

2. Швеция (0+10)+31,6

3. Франция (1+8) +1:01,5

4. Италия (0+5) +1:14,7

5. Германия (0+7) +1:22,9

6. Австрия (0+10) +2:20,1

...

10. Украина (0+10) +3:06,4

Отметим, что ранее в Хохфильцене прошла мужская эстафета, которую также выиграла сборная Норвегии. Сборная Украины заняла пятое место.

Напомним, новый сезон Кубка мира по биатлону стартовал 25 ноября. Первый этап соревнований прошел в шведском Эстерсунде.

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