В рамках второго этапа в Хохфильцене проведут спринты, гонки преследования и эстафеты.

С 8 по 10 декабря в австрийском Хохфильцене пройдет второй этап Кубка мира по биатлону сезона-2023/24.

В программу соревнований были включены: классические эстафеты, спринты и гонки преследования.

В первый день пройдут спринты, на второй день запланированы гонки преследования, а в заключительный день проведут эстафеты.

Видео дня

Кубок мира по биатлону-2023/24: расписание второго этапа в Хохфильцене

Пятница, 8 декабря

12:30 - Спринт, 10 км, мужчины

15:25 - Спринт, 7,5 км, женщины

Суббота, 9 декабря

13:15 - Гонка преследования, 12,5 км, мужчины

15:45 - Гонка преследования, 10 км, женщины

Воскресенье, 10 декабря

12:30 - Эстафета, 4х7,5 км, мужчины

15:15 - Эстафета, 4х6 км, женщины

Где смотреть гонки второго этапа Кубка мира по биатлону

Гонки второго этапа Кубка мира по биатлону в Хохфильцене в прямом эфире можно будет посмотреть на сайте Суспильне Спорт, а также на местных телеканалах Суспильного.

Кроме того, трансляцию гонок можно будет посмотреть на платформе Киевстар ТВ (канал Суспильне Киев). По промокоду UNIANSPORTS вы можете получить премиальный доступ к платформе кино и телевидения на 7 дней.

Напомним, новый сезон Кубка мира по биатлону стартовал 25 ноября. Первый этап соревнований прошел в шведском Эстерсунде.

После первого этапа в личном зачете у мужчин лидирует немецкий биатлонист Филипп Наврат, у женщин - представительница Германии Франциска Пройс. В общем командном зачете и в мужском, и в женском лидирует сборная Норвегии.

Следующий, третий этап, Кубка мира по биатлону-2023/24 будет принимать швейцарский Ленцерхайде. Соревнования пройдут с 14 по 17 декабря.

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