С 8 по 10 декабря в австрийском Хохфильцене пройдет второй этап Кубка мира по биатлону сезона-2023/24.
В программу соревнований были включены: классические эстафеты, спринты и гонки преследования.
В первый день пройдут спринты, на второй день запланированы гонки преследования, а в заключительный день проведут эстафеты.
Кубок мира по биатлону-2023/24: расписание второго этапа в Хохфильцене
Пятница, 8 декабря
- 12:30 - Спринт, 10 км, мужчины
- 15:25 - Спринт, 7,5 км, женщины
Суббота, 9 декабря
- 13:15 - Гонка преследования, 12,5 км, мужчины
- 15:45 - Гонка преследования, 10 км, женщины
Воскресенье, 10 декабря
- 12:30 - Эстафета, 4х7,5 км, мужчины
- 15:15 - Эстафета, 4х6 км, женщины
Где смотреть гонки второго этапа Кубка мира по биатлону
Гонки второго этапа Кубка мира по биатлону в Хохфильцене в прямом эфире можно будет посмотреть на сайте Суспильне Спорт, а также на местных телеканалах Суспильного.
Кроме того, трансляцию гонок можно будет посмотреть на платформе Киевстар ТВ (канал Суспильне Киев). По промокоду UNIANSPORTS вы можете получить премиальный доступ к платформе кино и телевидения на 7 дней.
Напомним, новый сезон Кубка мира по биатлону стартовал 25 ноября. Первый этап соревнований прошел в шведском Эстерсунде.
После первого этапа в личном зачете у мужчин лидирует немецкий биатлонист Филипп Наврат, у женщин - представительница Германии Франциска Пройс. В общем командном зачете и в мужском, и в женском лидирует сборная Норвегии.
Следующий, третий этап, Кубка мира по биатлону-2023/24 будет принимать швейцарский Ленцерхайде. Соревнования пройдут с 14 по 17 декабря.