Украинские биатлонисты финишировали на 5-й позиции.

В воскресенье, 10 декабря, в австрийском Хохфильцене прошла классическая мужская эстафета в рамках второго этапа Кубка мира по биатлону.

Победителями гонки стали биатлонисты из Норвегии, вторыми к финишу пришли французы, третьими финишировали представители Германии.

Сборная Украины завершила гонку на пятой позиции. "Сине-желтые" выступили в следующем составе: Артем Тищенко, Дмитрий Пидручный, Артем Прима и Антон Дудченко.

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Артем Тищенко завершил первый этап без промахов и передал эстафету с отставанием 37,7 секунды от лидера. Дмитрий Пидручный использовал 1 дополнительный патрон, передав эстафету на 4 месте с отставанием 41,8 секунды. Артем Прима завершил свой этап на 5-й позиции с отставанием на 2.01,8. Он использовал при стрельбе 2 дополнительных патрона. Дудченко на четвертом этапе отстрелялся без ошибок.

Кубок мира. Хохфильцен. Эстафета. Мужчины

1. Норвегия - 1.15.38,5 (0+5)

2. Франция - +28,7 (0+6)

3. Германия - +1.06,9 (1+9)

4. Италия - +1.24,] (0+11)

5. Украина - +2.24,9 (0+3)

Напомним, новый сезон Кубка мира по биатлону стартовал 25 ноября. Первый этап соревнований прошел в шведском Эстерсунде.

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