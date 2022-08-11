Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что организация все еще не рекомендует приглашать российских или беларуских спортсменов на турниры.
Бах подчеркнул, что в условиях агрессивных военных действий РФ в Украине в спортивном сообществе не может быть места для представительства этой страны.
"Сейчас не время менять рекомендации или отношение. Мы по-прежнему не рекомендуем приглашать на соревнования ни российских, ни белорусских спортсменов. Никаких гимнов, флагов и национальных цветов", - приводит слова Баха TVP Sport.
Он также отметил, что некоторые используют коллективную ответственность и запрещают всем спортсменам из России и Беларуси участвовать в соревнованиях, как это было, например, на теннисном Wimbledon.
Напомним, что в конце февраля МОК рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и беларуских атлетов к участию в международных соревнованияхв из-за полномасштабной войны, которую РФ развязала против Украины.
Ранее член Международного олимпийского комитета (МОК) Крейг Риди заявил, что спортсмены стран-агрессоров могут быть недопущены к участию в летней Олимпиаде-2024 в Париже.
XXXIII летние Олимпийские игры пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года.
Ранее УНИАН сообщал, что МОК отменил трансляцию соревнований в РФ и Беларуси.
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