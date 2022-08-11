В МОК по-прежнему не хотят видеть спортсменов из России на международных соревнованиях.

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что организация все еще не рекомендует приглашать российских или беларуских спортсменов на турниры.

Бах подчеркнул, что в условиях агрессивных военных действий РФ в Украине в спортивном сообществе не может быть места для представительства этой страны.

"Сейчас не время менять рекомендации или отношение. Мы по-прежнему не рекомендуем приглашать на соревнования ни российских, ни белорусских спортсменов. Никаких гимнов, флагов и национальных цветов", - приводит слова Баха TVP Sport.

Он также отметил, что некоторые используют коллективную ответственность и запрещают всем спортсменам из России и Беларуси участвовать в соревнованиях, как это было, например, на теннисном Wimbledon.

Напомним, что в конце февраля МОК рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и беларуских атлетов к участию в международных соревнованияхв из-за полномасштабной войны, которую РФ развязала против Украины.

Ранее член Международного олимпийского комитета (МОК) Крейг Риди заявил, что спортсмены стран-агрессоров могут быть недопущены к участию в летней Олимпиаде-2024 в Париже.

XXXIII летние Олимпийские игры пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года.

Ранее УНИАН сообщал, что МОК отменил трансляцию соревнований в РФ и Беларуси.

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