Новак Джокович завоевал 21-й титул "Большого шлема" в своей карьере.

В воскресенье, 10 июля, состоялся финал мужского турнира Wimbledon-2022.

В решающей битве за трофей третья ракетка мира Новак Джокович обыграл представителя Австралии Ника Кирьоса.

Wimbledon-2022. Финал

Новак Джокович (Сербия) – Ник Кирьос (Австралия) – 4:6, 6:3, 6:4, 7:6 (3)

Матч продолжался 3 часа 4 минуты. На счету Джоковича 15 эйсов, 7 двойных ошибок и 2/4 брейк-пойнта. Кирьос 30 раз подал навылет, допустил 7 двойных ошибок и реализовал 1/6 брейк-пойнт.

Джокович впервые обыграл Кирьоса, до этого у серба было два поражения в очных встречах.

Лучшие моменты матча:

Для сербского теннисиста это седьмой титул на Уимблдонском турнире и четвертый подряд – ранее он побеждал в 2011, 2014, 2015, 2018, 2019, 2021 годах. В финале этого турнира серб проигрывал всего один раз – в 2013-м Энди Маррею.

Новак завоевал 21-й титул "Большого шлема", опередив по этому показателю Роджера Федерера - 20. Больше только у Рафаэля Надаля - 22.

Напомним, в полуфинале Wimbledon-2022 Джокович победил британца Кэмерона Норри, а Кирьос вышел в финал на отказе испанца Рафаэля Надаля.

Слова теннисистов после матча

Новак Джокович:

"У меня нет слов, чтобы описать, что этот трофей означает для меня, моей команды и семьи. Я много раз говорил, что для меня Уимблдон всегда будет особым турниром.

Именно он вдохновил меня на то, чтобы начать играть в теннис на небольшом горном курорте, где у моих родителей был ресторан. Я видел, как Пит Сампрас выиграл свой первый Уимблдон в 1992-м. Я попросил родителей купить мне ракетку.

Мой первый образ тенниса – это трава. Я всегда мечтал приехать сюда и просто сыграть на этом корте. И потом, конечно, реализовать детскую мечту и выиграть этот трофей.

Каждая победа для меня все более ценна и особенная. Я счастлив быть здесь с трофеем".

Ник Кирьос:

"Он немного бог. По-моему, я хорошо играл, но... Приветствую Новака и его команду. Я уже не знаю, сколько раз выиграл этот турнир.

Конечно, я очень доволен результатом – наверное, он самый лучший в моей карьере. Я надеюсь сюда вернуться, но не уверен".

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Wimbledon-2022: главное