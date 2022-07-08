Титулованный испанский теннисист Рафаэль Надаль решил досрочно завершить свое выступление на Уимблдонском турнире.
Об этом сообщает пресс-служба турнира.
Причиной такого решения стала травма живота, которую Рафа получил в четвертьфинале против Тэйлора Фрица. Тот поединок даже останавливался из-за медпомощи для Надаля, но испанец смог продолжить борьбу и выиграл пятый сет на тай-брейке.
В четверг Надаль прошел медобследование. Во время диагностики у него был обнаружен разрыв мышцы на 7 миллиметров. В такой ситуации дальнейшее участие в Wimbledon-2022 стало для опытного теннисиста невозможным.
"У меня надрыв мышц живота. Я весь день думал об этом решении. Но если я продолжу играть, то травма лишь усилится. Мне очень грустно это говорить. Я принял это решение, потому что не могу выиграть два матча.
Я не могу подавать с нормальной скоростью. Более того, я не могу исполнить нормальное движение на подаче. В некотором смысле из уважения к себе я не хочу выходить на корт, если не могу бороться на максимуме.
Проблемы с животом возникли во время турнира, но мне удавалось их контролировать. А после вчерашнего матча стало очевидно, что проблема стала серьезной. На восстановление от такой травмы нужно 3-4 недели. Через неделю я уже смогу тренироваться на задней линии без подачи", - заявил Надаль.
Таким образом, Ник Кирьос получает путевку в финал Wimbledon-2022 без боя. Австралиец впервые в карьере сыграет в финале Мейджора.
А вот погоня Надаля за календарным "Большим шлемом" заканчивается. Ранее испанец выиграл Australian Open и Ролан Гаррос.
Добавим, что победив этой весной на Ролан Гарросе, Надаль завоевал 22-й трофей "Большого шлема" в целом. Он - рекордсмен мира по этим титулам и опережает двух главных оппонентов эпохи – Федерера и Джоковича (по 20).
Напомним, другой финалист Wimbledon-2022 определится в противостоянии Новака Джоковича и Кэмерона Норри.
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Wimbledon-2022: главное
- Турнир проходит на кортах с травяным покрытием. Соревнования основной сетки пройдут в Лондоне с 27 июня по 10 июля.
- Общий призовой фонд соревнований составит 28,99 миллионов фунтов стерлингов. Победители турнира получат по 2 млн фунтов, финалисты - по 1,05 млн фунтов. Все эти показатели являются рекордными для Wimbledon.
- Организаторы Wimbledon-2022 запретили российским и белорусским теннисистам выступить на турнире из-за полномасштабного военного вторжения РФ в Украину. Британцы отметили, что Россия регулярно использует спортсменов в целях пропаганды.
- Wimbledon стал первым большим турниром по теннису, запретившим россиянам и белорусам участвовать в личных соревнованиях. В итоге ATP и WTA лишили этот турнир рейтинговых очков.
- Действующими победителями турнира являются серб Новак Джокович среди мужчин и австралийка Эшли Барти среди женщин. Последняя объявила о завершении карьеры.