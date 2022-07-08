Ник Кирьос получил путевку в финал Wimbledon-2022 без боя и впервые в карьере сыграет в финале Мейджора.

Титулованный испанский теннисист Рафаэль Надаль решил досрочно завершить свое выступление на Уимблдонском турнире.

Об этом сообщает пресс-служба турнира.

Причиной такого решения стала травма живота, которую Рафа получил в четвертьфинале против Тэйлора Фрица. Тот поединок даже останавливался из-за медпомощи для Надаля, но испанец смог продолжить борьбу и выиграл пятый сет на тай-брейке.

В четверг Надаль прошел медобследование. Во время диагностики у него был обнаружен разрыв мышцы на 7 миллиметров. В такой ситуации дальнейшее участие в Wimbledon-2022 стало для опытного теннисиста невозможным.

"У меня надрыв мышц живота. Я весь день думал об этом решении. Но если я продолжу играть, то травма лишь усилится. Мне очень грустно это говорить. Я принял это решение, потому что не могу выиграть два матча.

Я не могу подавать с нормальной скоростью. Более того, я не могу исполнить нормальное движение на подаче. В некотором смысле из уважения к себе я не хочу выходить на корт, если не могу бороться на максимуме.

Проблемы с животом возникли во время турнира, но мне удавалось их контролировать. А после вчерашнего матча стало очевидно, что проблема стала серьезной. На восстановление от такой травмы нужно 3-4 недели. Через неделю я уже смогу тренироваться на задней линии без подачи", - заявил Надаль.

Таким образом, Ник Кирьос получает путевку в финал Wimbledon-2022 без боя. Австралиец впервые в карьере сыграет в финале Мейджора.

А вот погоня Надаля за календарным "Большим шлемом" заканчивается. Ранее испанец выиграл Australian Open и Ролан Гаррос.

Добавим, что победив этой весной на Ролан Гарросе, Надаль завоевал 22-й трофей "Большого шлема" в целом. Он - рекордсмен мира по этим титулам и опережает двух главных оппонентов эпохи – Федерера и Джоковича (по 20).

Напомним, другой финалист Wimbledon-2022 определится в противостоянии Новака Джоковича и Кэмерона Норри.

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Wimbledon-2022: главное