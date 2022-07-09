Для Анжелики это были дебютные Всемирные игры.

30-летняя одесситка Анжелика Терлюга в весовой категории до 55 кг выиграла золотую медаль Всемирных игр, которые проходят в Бирмингеме (США).

На групповом раунде оппонентками украинки были чемпионка Всемирных игр-2017 Валерия Кумизаки (3:3) из Бразилии и олимпийская чемпионка-2020 болгарка Ивет Горанова (3:0).

В полуфинале Анжелика уверенно справилась с американкой Тринити Аллен – счет разгромный (8:1).

В финале Терлюга одержала победу над действующей чемпионкой мира, египтянкой Ахлам Юссеф - 1:0. Добавим, что это второе золото для Украины в карате в истории этих соревнований – в 2017 году чемпионом стал Станислав Горуна. Терлюга впервые участвовала на Всемирных играх.

Всемирные игры-2022, женщины, до 55 кг, карате

1. Анжелика Терлюга (Украина)

2. Ахлам Юссеф (Египет)

3. Тринити Аллен (США)

Напомним, что в мае этого года Терлюга стала чемпионкой Европы. В финале она тогда одолела вышеупомянутую болгарку Горанову. Интересно, что на Олимпиаде в Токио Анжелика завоевала серебряную медаль, уступив в финале именно Горановой.

Раньше Терлюга разразилась гневом на россиян после теракта в Краматорске.

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