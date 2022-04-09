Анжелика Терлюга яростно разнесла русских преступников.

Серебряный призер Олимпиады-2020 по карате Анжелика Терлюга эмоционально высказалась о ракетном ударе по вокзалу в городе Краматорск.

30-летняя одесситка в своем Instagram разразилась гневом.

"Краматорск (совсем рядом с Донецком). Ракета убила десятки мирных людей, ожидавших эвакуации. Снова десятки разрушенных жизней и судеб. Сердце в клочья от боли.

Давайте угадаю, это опять мы по своим еб*шим, верно, твари?! Сами сбросили ракету с надписью "за детей" у своих граждан? Или вы придумаете, что там стояли нацисты, которые переоделись в гражданское?! Были ли там разработчики нового оружия против России? Будет ли новая история от ваших сумасшедших?!

Никогда зло не остается безнаказанным! Вы все ответите за каждое преступление, за каждый взрыв, за каждую ракету", - написала Терлюга.

На данный момент известно о по меньшей мере 52 убитых и 109 раненых в результате ракетного удара по железнодорожному вокзалу Краматорска.

Ранее каратист Станислав Горуна продал свою медаль Олимпиады-2020 за более чем 20 000 долларов и передал средства для нужд украинской армии.

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