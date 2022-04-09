Лот стартовал с цены в $10 тысяч, а впоследствии вырос до 20 500 долларов.

Украинский каратист Станислав Горуна продал бронзовую медаль Олимпийских игр 2020 года на аукционе. Лот стартовал с цены в $10 тысяч, а впоследствии вырос до 20 500 долларов.

Награду приобрел неизвестный покупатель из Японии. Все вырученные средства будут направлены в фонд Ukraine Alive 2022, который адресно помогает Нацгвардии, ВСУ, теробороне и переселенцам.

"20500 долларов - не знаю, много это или мало, но если за эти деньги будут приобретены какие-то бронежилеты, каски или другое защитное снаряжение, которое спасет чью-то жизнь, или лекарства, которые помогут раненым, пострадавшим от войны, то это уже будет не зря. Все будет Украина, будут другие медали, будут другие цели, другие победы, Слава Украине", - дал комментарий Горуна для ТСН.

Ранее УНИАН сообщал, что форвард сборной Украины Даниил Сикан продает свою медаль чемпиона мира, чтобы собранными средствами помочь украинской армии. Также футболисты сборной Украины создали фонд гуманитарной и военной помощи.

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