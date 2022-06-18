В Португалии состоялся чемпионат мира по аэробике. 18-летняя Анастасия Курашвили завоевала золотую медаль! Спортсменке из города Сумы в индивидуальных соревнованиях не было равных и она добыла золотую награду.
Ранее за всю историю мирового первенства еще ни разу не побеждала представительница Украины.
Анастасия набрала 20,950 баллов и опередила главных конкуренток из Турции и Финляндии. Девушка занимается аэробикой с пяти лет.
Результаты чемпионата мира:
1. Анастасия Курашвили (Украина) – 20,950;
2. Айше Онбаши (Турция) – 20,350;
3. Неа Кивела (Финляндия) – 20,050.