Анастасия Курашвили стала первой представительницей Украины, которой удалось выиграть золотую медаль первенства мира по аэробике.

В Португалии состоялся чемпионат мира по аэробике. 18-летняя Анастасия Курашвили завоевала золотую медаль! Спортсменке из города Сумы в индивидуальных соревнованиях не было равных и она добыла золотую награду.

Ранее за всю историю мирового первенства еще ни разу не побеждала представительница Украины.

Анастасия набрала 20,950 баллов и опередила главных конкуренток из Турции и Финляндии. Девушка занимается аэробикой с пяти лет.

Результаты чемпионата мира:

1. Анастасия Курашвили (Украина) – 20,950;

2. Айше Онбаши (Турция) – 20,350;

3. Неа Кивела (Финляндия) – 20,050.

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